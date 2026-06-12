UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Справу вбивства 5-річного Кирила Тлявова можуть зупинити через мобілізацію обвинуваченого

05:44 12.06.2026 Пт
2 хв
Які варіанти дій тепер має апеляційний суд?
aimg Катерина Коваль
Фото: експоліцейський, якого звинувачують у вбивстві Кирила Тлявова (suspilne.media)

Колишнього поліцейського, якого обвинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, мобілізували до ЗСУ. Його адвокати просять зупинити апеляційний розгляд справи до кінця війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Що сталося

Колишнього поліцейського Івана Приходька мобілізували до ЗСУ 19 березня 2026 року. Зараз він воює на Донеччині. До мобілізації він перебував під домашнім арештом - запобіжним заходом у рамках тривалого судового провадження. Попри народження третьої дитини, відстрочку чоловік не оформив.

"Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів", - розповів адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

На останньому засіданні Київського апеляційного суду 5 червня адвокат надав довідку командира частини про зарахування підзахисного до ЗСУ та просить зупинити розгляд справи до завершення війни або демобілізації.

Читайте також: Омбудсман розкрив деталі резонансної смерті чоловіка після затримання поліцією і ТЦК

Позиція родини

Представниця родини Кирила Ельвіра Лазаренко вважає мобілізацію Приходька спробою уникнути покарання.

"Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Я думаю, що таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті - хуліганства", - пояснила вона.

Родина подаватиме звернення до Міноборони та військової частини з проханням скасувати наказ про мобілізацію.

Що буде зі справою

Прокуратура з'ясовуватиме, чи справді Приходько служить і чи зможе брати участь у засіданнях онлайн. Після цього суд вирішуватиме: продовжити слухання, зупинити розгляд лише щодо Приходька або поставити всю справу на паузу до кінця війни.

31 травня 2019 року четверо чоловіків, серед яких двоє поліцейських, вживали алкоголь і стріляли по металевих банках у Переяславі. Куля влучила у 5-річного Кирила Тлявова, який гуляв у сусідньому дворі. 3 червня хлопчик помер у лікарні.

У 2023 році суд першої інстанції засудив Приходька до чотирьох років позбавлення волі. Справа зараз перебуває на апеляційному розгляді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СудПереяслав-ХмельницкийМобілізація в Україні