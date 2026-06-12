Справу вбивства 5-річного Кирила Тлявова можуть зупинити через мобілізацію обвинуваченого

Що сталося

Колишнього поліцейського Івана Приходька мобілізували до ЗСУ 19 березня 2026 року. Зараз він воює на Донеччині. До мобілізації він перебував під домашнім арештом - запобіжним заходом у рамках тривалого судового провадження. Попри народження третьої дитини, відстрочку чоловік не оформив.

"Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів", - розповів адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

На останньому засіданні Київського апеляційного суду 5 червня адвокат надав довідку командира частини про зарахування підзахисного до ЗСУ та просить зупинити розгляд справи до завершення війни або демобілізації.

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Позиція родини

Представниця родини Кирила Ельвіра Лазаренко вважає мобілізацію Приходька спробою уникнути покарання.

"Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Я думаю, що таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті - хуліганства", - пояснила вона.

Родина подаватиме звернення до Міноборони та військової частини з проханням скасувати наказ про мобілізацію.

Що буде зі справою

Прокуратура з'ясовуватиме, чи справді Приходько служить і чи зможе брати участь у засіданнях онлайн. Після цього суд вирішуватиме: продовжити слухання, зупинити розгляд лише щодо Приходька або поставити всю справу на паузу до кінця війни.