Омбудсман раскрыл детали резонансной смерти мужчины после задержания полицией и ТЦК

Офис Омбудсмена Украины расследует обстоятельства смерти мужчины, который в январе 2026 года был госпитализирован в киевскую больницу с переломами ребер и травмой грудной клетки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца .

Что известно об обстоятельствах дела

По инициативе Офиса Омбудсмана прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны сотрудников полиции и ТЦК и СП.

Согласно документам, полученным из медицинского учреждения, через несколько дней после госпитализации мужчина умер.

Почему расследование затруднено

Как отметил Лубинец, в случаях возможной насильственной смерти обязательным является проведение патологоанатомического вскрытия.

Однако в этом деле этого сделано не было - тело выдали семье для захоронения без проведения экспертизы.

"Сегодня общество, родные погибшего и следствие до сих пор не имеют ответа на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальным исходом. Отсутствие вскрытия могло осложнить установление истины по делу и сохранение важных доказательств", - подчеркнул Омбудсман.

Второе уголовное производство

По инициативе Офиса Омбудсмана открыли еще одно уголовное производство - относительно возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, которые выдали тело без проведения обязательной экспертизы.

Другие резонансные случаи

Пока продолжаются расследования, в соцсетях ежедневно появляются новые свидетельства граждан о действиях во время мобилизационных мероприятий. Один из последних случаев произошел в Черкасской области. По словам мужчины, его остановили люди в штатском, которые отказались представиться. После просьбы объяснить свои действия он услышал угрозы, а его автомобиль пытались повредить.

Лубинец подчеркнул, что его работа не зависит от общественных настроений и что права человека должны быть защищены независимо от того, кто является потерпевшим. В качестве примера, он привел недавнюю проверку Представителей Омбудсмена в Одесском СИЗО - относительно возможного унижения работника ТЦК и СП. По результатам мониторингового визита материалы передали правоохранительным органам.

"Для меня нет "правильных" или "неправильных" потерпевших. Если нарушаются права человека - должна быть ответственность для виновных", - подчеркнул Лубинец.