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Поранена поліцейськими в Київській області дитина померла

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 19:28
Поранена поліцейськими в Київській області дитина померла
Фото: Кирило (з відкритих джерел)

Хлопчик, якого 1 червня поліцейські поранили з вогнепальної зброї в голову, помер в київській лікарні

У київській лікарні помер п'ятирічний хлопчик Кирило, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому Київської області. Про це повідомляє "Прямий".

Хлопчик перебував у вкрай тяжкому стані, медики підтримували його життя протягом двох діб.

Нагадаємо, 1 червня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан 5-річного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий.

Президент України Володимир Зеленський взяв справу про стрілянину по дитині в Переяслав-Хмельницькому під особистий контроль.

Справа поліцейських про стрілянину по дитині розгляне Голосіївський суд Луценко повідомив про "рейдерську атаку" на місто у Київській області
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