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Затриманим поліцейським оголосили підозри в стрільбі по дитині

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 11:45
Затриманим поліцейським оголосили підозри в стрільбі по дитині
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура просить суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Прокуратура просить суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаних посад. Ці клопотання скеровані до Голосіївського районного суду Києва.

"Двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі встановили, що працівники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький на підпитку вирішили постріляти по металевих банках. Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де стріляли поліцейські. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу.

Також Державне бюро розслідувань запідозрило двох працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції у стрільбі по дитині.

Нагадаємо, в поліції Київської області заявили, що в ході оперативних заходів правоохоронцями було встановлено, що травму 5-річна дитина отримала "внаслідок випадкового пострілу".

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