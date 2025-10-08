ua en ru
Политика
Дело подрыва "Северных потоков": посол сделал заявление по подозреваемому украинцу

Среда 08 октября 2025 11:55
Дело подрыва "Северных потоков": посол сделал заявление по подозреваемому украинцу Фото: посол Украины в Польше Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина не вмешивается в судебный процесс по украинцу Владимиру Ж., задержанному и взятому под стражу в Польше по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток". Однако Киев готов защищать права своих граждан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью RMF 24.

По его словам, Украина придерживается принципа верховенства права и не вмешивается в судебные процессы других стран.

Боднар подчеркнул, что дело Владимира Ж., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток", решит польский суд.

"В наших интересах защищать наших граждан, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся; это судебное дело. Мы можем лишь продемонстрировать, как защищаться сами, - сказал посол.

Он отметил, что в этом деле украинца консультируют консулы, и подчеркнул, что как посол намерен защищать каждого гражданина Украины.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональда Туска заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Ж., задержанного по запросу Германии по делу о подрыве "Северных потоков", не отвечает интересам его страны.

Туск также подчеркнул, что ответственность за "Северный поток-2" лежит только на тех, кто его строил.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проходящих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали масштабные утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС квалифицировали эти события как целенаправленную диверсию.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла собственное расследование из-за отсутствия юрисдикции.

Позже Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на "Северном потоке" в 2022 году, и все они оказались гражданами Украины.

Одним из задержанных является водолаз Владимир Ж., который, по данным следствия, входил в группу, арендовавшую парусную яхту и установившую взрывчатку на газопроводах возле датского острова Борнхольм.

Немецкие следователи обвиняют его в заговоре для организации взрыва и "антиконституционном саботаже".

1 октября Варшавский окружной суд арестовал Владимира Ж. на семь суток.

Ранее министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк отмечал, что "нет никаких оснований для поспешных действий" по экстрадиции.

Другой подозреваемый, Сергей Кузнецов, был задержан в Италии.

Ему инкриминируют совместное совершение взрыва с использованием взрывчатых веществ, антиконституционную диверсию и разрушение зданий.

Итальянский суд принял решение экстрадировать его в Германию.

