Суд в Польше арестовал украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Варшавский окружной суд арестовал на семь суток украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводах "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rmf24 .

В течение этого времени прокуратура страны должна получить соответствующую документацию, переведенную на польский язык. Следователи будут готовить и, возможно, поддержат ходатайство о выдаче украинца Германии.

"Применение временного ареста на предварительном, семидневном этапе является необходимым, но не обязательно должно привести к дальнейшей изоляции разыскиваемого или его выдаче, если окажутся обстоятельства, предусмотренные, например, ст. 607 УПК", - пояснила судья Вельголевская.

По ее словам, такие обстоятельства вытекают из материалов дела и были указаны прокуратурой.

Судья заявила, что расследование по этому делу проводит специальное подразделение на территории Польши. Она отметила, что это может быть препятствием для выдачи Владимира З.

"На этом этапе производства суд не имеет права и не оценивает вопросы, связанные с геополитической ситуацией или конституционным саботажем", - подчеркнула Вельголевская.

Вчера, 30 сентября, Владимира З. допросили в Окружной прокуратуре в Варшаве. Украинец не признал обвинений, выдвинутых немецким судом.

Что говорит адвокат украинца

Адвокат Владимира З. заявил о подаче жалобы на решение суда и использовании всех возможных правовых средств для его защиты.

"Трудно согласиться с этим решением. Частично суд в мотивах решения привел определенные аргументы. Хочу подчеркнуть, что даже имя и фамилия моего клиента были записаны неправильно - появились ошибки в имени и фамилии", - сообщил он.

Защитник также отметил, что были и другие аргументы, которые указывали на то, что применение такой меры было "слишком далеко идущим".

По его словам, гражданин Украины, которого обвиняют в уничтожении критической инфраструктуры, соединяющей Германию с РФ, не должен нести уголовную ответственность за это на территории ЕС.

"Если кого-то лишают свободы, то для этого должны быть определенные основания и аргументы, которых, по моему мнению, не хватает. Или это политическое решение? Я этого не знаю", - подчеркнул адвокат.

Обстоятельства ареста

Репортер издания Кшиштоф Засада заявил, что обстоятельства задержания Владимира З. являются "странными". Он сообщил, что украинец уже три года проживает на территории Польши - в городе Прушкув под Варшавой, где имеет строительную фирму.

Он добавил, что более года назад украинец выехал в Украину после выдачи Германией ордера на его арест, однако украинскую границу Владимир З. не пересекал. Вероятно, он выехал через Словакию, где нет пограничного контроля.