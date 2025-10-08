Справа підриву "Північних потоків": посол зробив заяву щодо підозрюваного українця

Україна не втручається у судовий процес щодо українця Володимира Ж., затриманого та взятого під варту в Польщі за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік". Проте Київ готов захищати права своїх громадян.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю RMF 24 .

За його словами, Україна дотримується принципу верховенства права та не втручається у судові процеси інших країн.

Боднар наголосив, що справу Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік", вирішить польський суд.

"У наших інтересах захищати наших громадян, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося; це судова справа. Ми можемо лише продемонструвати, як захищатися самі, - сказав посол.

Він зазначив, що в цій справі українця консультують консули, і наголосив, що як посол має намір захищати кожного громадянина України.