Справа підриву "Північних потоків": посол зробив заяву щодо підозрюваного українця
Україна не втручається у судовий процес щодо українця Володимира Ж., затриманого та взятого під варту в Польщі за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік". Проте Київ готов захищати права своїх громадян.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю RMF 24.
За його словами, Україна дотримується принципу верховенства права та не втручається у судові процеси інших країн.
Боднар наголосив, що справу Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік", вирішить польський суд.
"У наших інтересах захищати наших громадян, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося; це судова справа. Ми можемо лише продемонструвати, як захищатися самі, - сказав посол.
Він зазначив, що в цій справі українця консультують консули, і наголосив, що як посол має намір захищати кожного громадянина України.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональда Туска заявив, що екстрадиція громадянина України Володимира Ж., затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків", не відповідає інтересам його країни.
Туск також наголосив, що відповідальність за "Північний потік-2" лежить лише на тих, хто його будував.
Підриви "Північних потоків"
26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масштабні витоки газу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС кваліфікували ці події як цілеспрямовану диверсію.
На початку лютого 2024 року Швеція закрила власне розслідування через відсутність юрисдикції.
Пізніше Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних у диверсіях на "Північному потоці" у 2022 році, і всі вони виявилися громадянами України.
Одним із затриманих є водолаз Володимир Ж., який, за даними слідства, входив до групи, що орендувала вітрильну яхту та встановила вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнхольм.
Німецькі слідчі звинувачують його у змові для організації вибуху та "антиконституційному саботажі".
1 жовтня Варшавський окружний суд арештував Володимира Ж. на сім діб.
Раніше міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк зазначав, що "немає жодних підстав для поспішних дій" щодо екстрадиції.
Інший підозрюваний, Сергій Кузнєцов, був затриманий в Італії.
Йому інкримінують спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.
Італійський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.