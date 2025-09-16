ua en ru
Италия экстрадирует в Германию экс-капитана ВСУ, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Италия, Вторник 16 сентября 2025 15:26
Италия экстрадирует в Германию экс-капитана ВСУ, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Автор: Савченко Юлія

Суд Италии принял решение экстрадировать в Германию бывшего капитана украинской армии Сергея Кузнецова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

49-летний подозреваемый намерен обжаловать это решение и подать апелляцию.

Напомним, Сергея Кузнецова задержали 20 августа в Римини во время отдыха с семьей. Немецкая сторона подозревает его в участии в диверсии газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Ранее Апелляционный суд Болоньи откладывал принятие решения по запросу Германии об экстрадиции экс-капитана ВСУ. Также адвокаты отмечали, что экстрадиция может привести к нарушению основных прав Кузнецова.

Сам Кузнецов категорически отрицает любую причастность к подрыву газопроводов.

Подрыв "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые проходят по дну Балтийского моря от России до Германии, прогремели три взрыва. В результате этого произошли масштабные утечки газа.

Правительства США, Великобритании и стран ЕС заявили, что инцидент был результатом преднамеренной диверсии.

СМИ сообщали, что за несколько дней до подрыва в районе прохождения трубопроводов заметили судно "Андромеда". Оно было арендовано польской компанией, совладельцами которой являются двое граждан Украины.

Впоследствии в Италии задержали украинца, которого немецкие власти подозревают в причастности к взрывам.

Следствие утверждает, что на яхте "Андромеда" находился не только Кузнецов, но и по меньшей мере еще пять человек - женщина и четверо водолазов.

