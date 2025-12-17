Дело "Мидас": ВАКС продлил обязательства для Чернышова

Бывшему вице-премьеру продлили срок действия процессуальных обязательств. В частности, он не может покидать Украину без разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд в Telegram .

В ВАКС не называют имя фигуранта, но, по данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал пост вице-премьера, министра национального единства Украины.

Согласно решению суда, действие процессуальных обязательств для Чернышова продлили на два месяца.

Он обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.

В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такое решение обжалованию не подлежит.