Дело "Мидас": ВАКС продлил обязательства для Чернышова

Киев, Среда 17 декабря 2025 15:37
Дело "Мидас": ВАКС продлил обязательства для Чернышова Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывшему вице-премьеру продлили срок действия процессуальных обязательств. В частности, он не может покидать Украину без разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд в Telegram.

В ВАКС не называют имя фигуранта, но, по данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал пост вице-премьера, министра национального единства Украины.

Согласно решению суда, действие процессуальных обязательств для Чернышова продлили на два месяца.

Он обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.

В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такое решение обжалованию не подлежит.

Дело "Мидас"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". Как выяснилось, группа людей, которая состояла из чиновников и не только, брала откаты у контрагентов компании.

Полученные незаконным путем деньги они отмывали в офисе, который работал в центре Киева.

Как выяснили детективы НАБУ, этот офис, в частности, посещал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Он забирал оттуда деньги.

18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Уже 19 ноября в СМИ появилась информация о том, что за Чернышова внесли залог и он должен выйти из СИЗО.

