Дело "Мидас": ВАКС продлил обязательства для Чернышова
Бывшему вице-премьеру продлили срок действия процессуальных обязательств. В частности, он не может покидать Украину без разрешения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд в Telegram.
В ВАКС не называют имя фигуранта, но, по данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал пост вице-премьера, министра национального единства Украины.
Согласно решению суда, действие процессуальных обязательств для Чернышова продлили на два месяца.
Он обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.
В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такое решение обжалованию не подлежит.
Дело "Мидас"
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". Как выяснилось, группа людей, которая состояла из чиновников и не только, брала откаты у контрагентов компании.
Полученные незаконным путем деньги они отмывали в офисе, который работал в центре Киева.
Как выяснили детективы НАБУ, этот офис, в частности, посещал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Он забирал оттуда деньги.
18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.
Уже 19 ноября в СМИ появилась информация о том, что за Чернышова внесли залог и он должен выйти из СИЗО.