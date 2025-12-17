Справа "Мідас": ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова
Колишньому віцепрем'єру продовжили термін дії процесуальних зобов'язань. Зокрема, він не може залишати Україну без дозволу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд у Telegram.
У ВАКС не називають ім'я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.
Згідно з рішенням суду, дію процесуальних зобов'язань для Чернишова продовжили на два місяці.
Він зобов'язаний:
- прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду.
У Вищому антикорупційному суді зазначили, що таке рішення оскарженню не підлягає.
Справа "Мідас"
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в "Енергоатомі". Як з'ясувалося, група людей, яка складалася з чиновників і не тільки, брала відкати у контрагентів компанії.
Отримані незаконним шляхом гроші вони відмивали в офісі, який працював у центрі Києва.
Як з'ясували детективи НАБУ, цей офіс, зокрема, відвідував колишній віцепрем'єр України Олексій Чернишов. Він забирав звідти гроші.
18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.
Уже 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що за Чернишова внесли заставу і він має вийти із СІЗО.