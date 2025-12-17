ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Справа "Мідас": ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова

Київ, Середа 17 грудня 2025 15:37
UA EN RU
Справа "Мідас": ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишньому віцепрем'єру продовжили термін дії процесуальних зобов'язань. Зокрема, він не може залишати Україну без дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд у Telegram.

У ВАКС не називають ім'я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.

Згідно з рішенням суду, дію процесуальних зобов'язань для Чернишова продовжили на два місяці.

Він зобов'язаний:

  • прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду.

У Вищому антикорупційному суді зазначили, що таке рішення оскарженню не підлягає.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в "Енергоатомі". Як з'ясувалося, група людей, яка складалася з чиновників і не тільки, брала відкати у контрагентів компанії.

Отримані незаконним шляхом гроші вони відмивали в офісі, який працював у центрі Києва.

Як з'ясували детективи НАБУ, цей офіс, зокрема, відвідував колишній віцепрем'єр України Олексій Чернишов. Він забирав звідти гроші.

18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Уже 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що за Чернишова внесли заставу і він має вийти із СІЗО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Чернишов Суд Корупція Запобіжний захід
Новини
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі