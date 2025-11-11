Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
В коррупционном скандале в сфере энергетики может быть замешан бывший вице-премьер. Ему участники преступной группировки передавали деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.
В НАБУ не называют имя фигуранта, но, по данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины.
По информации правоохранителей, всего они зафиксировали передачу 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличкой. Деньги передавали в офисе, где их отмывали, или в медицинской клинике, которая принадлежала одному из участников группировки.
"Последняя сумма - 500 тысяч долларов США - была передана уже жене Че Гевары (так Чернышова называли во внутреннем общении - ред.) после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях", - добавили в НАБУ.
Скандал в "Энергоатоме"
Напомним, вчера, 10 ноября, НАБУ заявило о том, что в "Энергоатоме" действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов компании.
Откаты были обязательны для того, чтобы избежать блокировку платежей и не потерять статус поставщика.
По информации источников РБК-Украина, в схеме были замешаны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "Энергоатом" Дмитрий Басов и министр юстиции Герман Галущенко.
Правоохранители выяснили, что группировка отмывала деньги в офисе в центре Киева, которым владеет семья скандального бывшего нардепа Андрея Деркача.
