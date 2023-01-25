Сначала разрушили, затем закрыли. Оккупанты ликвидируют шахты на захваченных территориях
Враг начал закрывать шахты, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, среди которых и известная шахта им. Александра Засядько.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает ЦНС, шахты закрывают из-за их неприбыльности, нехватки шахтеров и отсутствия возможности обновлять оборудование. Помимо шахты им. Засядько, закрыты шахты Калиновская-Восточная и шахта им. академика Скочинского. Также ряд шахт оккупанты "приватизировали", а именно: шахты Иловайская, Холодная Балка и им. Кирова. Им якобы нашли "инвесторов".
"Заметим, что все эти "приватизации" не будут иметь никакой юридической силы, ведь все эти шахты захвачены и эксплуатируются врагом незаконно. Это понимают и "потенциальные инвесторы", поэтому никто не желает покупать такой актив. Следовательно под "приватизацией" оккупанты подразумевают хищение имущества шахт через подставных юридических лиц", - подчеркивает Центр.
ЦНС напоминает, что по итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась на 42%.
"Фактически враг уничтожил угольную промышленность Донбасса, несмотря на разговоры о "народных республиках" и "восстановлениях", - констатирует Центр.
Еще в конце 2022 года РБК-Украина сообщало, что правоохранители объявили подозрение так называемому "министру угля и энергетики ДНР". Он наладил работу шахт в Донецкой области в пользу России.
Кроме того, тогда же мы писали, что российские оккупанты планируют закрыть большинство шахт на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из-за якобы их нерентабельности.
В начале декабря РБК-Украина сообщало, что россияне закрывают шахты в Луганской области и вывозят оборудование. В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска оккупанты вырезают оборудование и ежедневно вывозят его, предприятие готовят к консервации.
Еще раньше глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе, поскольку большую часть горняков мобилизовали.
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