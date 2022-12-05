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Оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе: что известно

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Донбасс, Понедельник 05 декабря 2022 08:59
Оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе: что известно Фото: оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников. Тем, кто остался, объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно содержать. Неработающие из-за принудительной мобилизации", - рассказал он.

По словам Гайдая, на некоторых шахтах Луганской области начат демонтаж и вывоз оборудования.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты затопили шахты в Луганской области, а горняков отправили на фронт. Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области после окончания войны с РФ.

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