ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне закрывают шахты в Луганской области и вывозят оборудование, - ОВА

Новина українською →
Луганск, Понедельник 12 декабря 2022 10:10
Россияне закрывают шахты в Луганской области и вывозят оборудование, - ОВА Фото: россияне вырезают оборудование из шахт в Луганской области (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты уже подготовили список шахт в Луганской области, которые собираются закрыть из-за якобы нерентабельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска оккупанты вырезают оборудование и ежедневно вывозят его. Предприятие готовят к консервации.

По данным ОВА, около 700 работникам шахт предложили места в центрах занятости из-за ликвидации предприятий.

"Для них организуют курсы профессионального обучения. Только вот где потом работать в тех населенных пунктах, где шахта была единственным местом дохода?" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе, поскольку большую часть горняков мобилизовали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс окупанти
NEWS
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство