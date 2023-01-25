Спочатку зруйнували, потім закрили. Окупанти ліквідовують шахти на захоплених територіях
Ворог почав закривати шахти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, серед яких і відома шахта ім. Олександра Засядька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає ЦНС, шахти закривають через їх неприбутковість, брак шахтарів та відсутність можливості оновлювати обладнання. Крім шахти ім. Засядька, закрито шахти Калиновська-східна та шахта ім. академіка Скочинського. Також низку шахт окупанти "приватизували", а саме: шахти Іловайська, Холодна Балка та ім. Кірова. Їм нібито знайшли “інвесторів”.
"Зауважимо, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені й експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купувати такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юридичних осіб", - підкреслює Центр.
ЦНС нагадує, що за підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%.
"Фактично ворог знищив вугільну промисловість Донбасу, попри розмови про "народні республіки" та "відновлення", - констатує Центр.
Ще наприкінці 2022 року РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці оголосили підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР". Він налагодив роботу шахт у Донецькій області на користь Росії.
Крім того, тоді ж ми писали, що російські окупанти планують закрити більшість шахт на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях через нібито їх нерентабельність.
На початку грудня РБК-Україна повідомляло, що росіяни закривають шахти у Луганській області та вивозять обладнання. Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська окупанти вирізають обладнання і щоденно вивозять його, підприємство готують до консервації.
Ще раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі,оскільки більшу частину гірняків мобілізували.
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