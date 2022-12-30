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Передал шахты оккупантам. Еще одному "министру ДНР" объявили подозрение

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Донецк, Пятница 30 декабря 2022 14:33
Передал шахты оккупантам. Еще одному "министру ДНР" объявили подозрение Фото: СБУ объявила подозрение так называемому "министру угля и энергетики ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители объявили подозрение так называемому "министру угля и энергетики ДНР". Он наладил работу шахт в Донецкой области в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предателем оказался бывший высокопоставленный чиновник одного из местных добывающих предприятий. В 2014 году после оккупации части Донецкой области он присоединился к так называемой "ДНР".

Также экс-чиновник входил в ближайшее окружение российского террориста Стрелкова-Гиркина. По его поручению "министр" занимался вопросами промышленной добычи угля и их реализации в пользу боевиков.

"На этой должности еще до начала полномасштабного вторжения он выполнял указания Москвы о перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Кроме того, предатель лично способствовал передаче оккупантам основных предприятий отрасли, в частности местных шахт. Также так называемый "министр" часто выступал на прокремлевских Ютуб-каналах и призывал поддержать войну против Украины.

СБУ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации). Фигуранту уже объявили подозрение. Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории востока Украины.

"Сотрудники СБУ знают о его местах пребывания, перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности", - отметили в СБУ.

Передал шахты оккупантам. Еще одному &quot;министру ДНР&quot; объявили подозрение

Фото: СБУ объявила подозрение так называемому "министру угля и энергетики ДНР" (t.me/SBUkr/6404)

Напомним, что в ноябре под Киевом был задержан помощник "министра МВД ЛНР", который помогал захватывать управление СБУ в 2014 году.

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