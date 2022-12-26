Оккупанты хотят закрыть большинство шахт Донбасса якобы из-за их нерентабельности

Российские оккупанты планируют закрыть большинство шахт на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из-за якобы их нерентабельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как пишет ЦНС, оккупанты развалили на временно оккупированных территориях угольную промышленность, поэтому планируют закрыть большинство шахт якобы из-за того, что они убыточны. Захватчики не планируют возобновлять производство, вывозят оборудование и стремятся поскорее закрыть их.

"По итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась на 42%. Наибольшей проблемой является мобилизация шахтеров в армию врага, ведь шахты укомплектованы работниками менее чем на 50%", - отмечает Центр.

Поэтому перед оккупационными властями стоит задача проработать процесс закрытия неработающих шахт или попытаться продать их в случае возможности.

"Заметим, что все эти "приватизации" не будут иметь никакой юридической силы, ведь все эти шахты захвачены и эксплуатируются врагом незаконно. Это понимают и "потенциальные инвесторы", поэтому никто не желает покупать такой актив", - отмечает ЦНС.

На самом деле под "приватизацией" оккупанты подразумевают хищение имущества шахт через подставных юридических лиц.