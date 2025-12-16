ua en ru
Плетенчук раскрыл новые детали удара по подводной лодке "Варшавянка" в Новороссийске

Вторник 16 декабря 2025 11:26
UA EN RU
Плетенчук раскрыл новые детали удара по подводной лодке "Варшавянка" в Новороссийске Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Константин Широкун

Подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие - это комплексное и довольно сложное дело", - сказал Плетенчук.

По его словам, операция по поражению российской подводной лодки была сложной, потому что база в Новороссийске защищена, и в последнее время Россия в Черном море не держит свои корабли и лодки именно из-за опасности их поражения.

"Они вынуждены там (в порту Новороссийска - ред.) находиться и в случае какой-то опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить с базы для того, чтобы не получить поражение. А здесь, как вы видите, никакой опасности они не чувствовали", - добавил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что подводную лодку "Ростов-на-Дону" Украина поразила еще в 2024 году. И это была первая подводная лодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

"Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и соответственно остается еще две таких подводных лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц", - подытожил спикер ВМС ВСУ.

Что известно о подводной лодке класса "Варшавянка"

Подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" - это дизельно-электрическая многоцелевая подводная лодка с акцентом на малошумность и скрытность. Модификация 636.3 получила улучшенную гидроакустическую "оболочку".

Вооружение лодок 636.3 включает шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм и боекомплект торпед/помещенных через аппараты крылатых ракет. Этот проект способен нести и запускать крылатые ракеты "Калибр" (обычно до четырех на борту, пуски - через торпедные аппараты).

Вчера, 15 декабря, стало известно, что дроны Службы безопасности Украины атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый в истории подобный случай.

