Можно ли поразить корабли РФ перед пуском "Калибров": ответ ВМС

Поразить российские корабли непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" - чрезвычайно сложная задача, поскольку речь идет всего о нескольких часах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Времени - всего несколько часов

Комментируя возможность поражения российских ракетоносителей до пусков "Калибров", Плетенчук отметил, что временной промежуток для таких действий очень ограничен.

По его словам, в большинстве случаев россияне используют для запусков подводные лодки, которые имеют высокий уровень скрытности. Поэтому определить точный район пуска ракет крайне сложно.

Основной носитель "Калибров" - подводные лодки

Представитель ВМС пояснил, что для поражения таких целей необходимо постоянно работать в районе возможного запуска, в частности с привлечением авиации. В то же время он отметил, что любой корабль или субмарина в конце концов возвращается в пункт базирования.

Именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка - носитель ракет "Калибр".

Плетенчук подчеркнул, что даже в сложных системах противника существуют уязвимые места, которыми Силы обороны Украины пользуются в нужный момент.

Активность флота РФ пока не зафиксирована

По словам представителя ВМС, в настоящее время выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок не наблюдается.

"Авиация российская, к сожалению, активна как всегда. И, вероятнее всего, с территории временно оккупированного Крыма россияне в очередной раз применяли баллистическую ракету", - сказал Плетенчук.

Ситуация вокруг Крымского моста

Спикер также отметил, что из-за штормов вокруг Крымского моста периодически разрушаются защитные сооружения, возведенные оккупантами.

"Когда-то мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - подчеркнул Плетенчук.