ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Можно ли поразить корабли РФ перед пуском "Калибров": ответ ВМС

Вторник 13 января 2026 14:49
UA EN RU
Можно ли поразить корабли РФ перед пуском "Калибров": ответ ВМС Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Наталья Кава

Поразить российские корабли непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" - чрезвычайно сложная задача, поскольку речь идет всего о нескольких часах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Времени - всего несколько часов

Комментируя возможность поражения российских ракетоносителей до пусков "Калибров", Плетенчук отметил, что временной промежуток для таких действий очень ограничен.

По его словам, в большинстве случаев россияне используют для запусков подводные лодки, которые имеют высокий уровень скрытности. Поэтому определить точный район пуска ракет крайне сложно.

Основной носитель "Калибров" - подводные лодки

Представитель ВМС пояснил, что для поражения таких целей необходимо постоянно работать в районе возможного запуска, в частности с привлечением авиации. В то же время он отметил, что любой корабль или субмарина в конце концов возвращается в пункт базирования.

Именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка - носитель ракет "Калибр".

Плетенчук подчеркнул, что даже в сложных системах противника существуют уязвимые места, которыми Силы обороны Украины пользуются в нужный момент.

Активность флота РФ пока не зафиксирована

По словам представителя ВМС, в настоящее время выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок не наблюдается.

"Авиация российская, к сожалению, активна как всегда. И, вероятнее всего, с территории временно оккупированного Крыма россияне в очередной раз применяли баллистическую ракету", - сказал Плетенчук.

Ситуация вокруг Крымского моста

Спикер также отметил, что из-за штормов вокруг Крымского моста периодически разрушаются защитные сооружения, возведенные оккупантами.

"Когда-то мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - подчеркнул Плетенчук.

Напомним, ранее Плетенчук рассказывал, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Украины Ракетная атака Война в Украине Черноморский флот Российская Федерация Крымский мост
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году