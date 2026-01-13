Можно ли поразить корабли РФ перед пуском "Калибров": ответ ВМС
Поразить российские корабли непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" - чрезвычайно сложная задача, поскольку речь идет всего о нескольких часах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.
Времени - всего несколько часов
Комментируя возможность поражения российских ракетоносителей до пусков "Калибров", Плетенчук отметил, что временной промежуток для таких действий очень ограничен.
По его словам, в большинстве случаев россияне используют для запусков подводные лодки, которые имеют высокий уровень скрытности. Поэтому определить точный район пуска ракет крайне сложно.
Основной носитель "Калибров" - подводные лодки
Представитель ВМС пояснил, что для поражения таких целей необходимо постоянно работать в районе возможного запуска, в частности с привлечением авиации. В то же время он отметил, что любой корабль или субмарина в конце концов возвращается в пункт базирования.
Именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка - носитель ракет "Калибр".
Плетенчук подчеркнул, что даже в сложных системах противника существуют уязвимые места, которыми Силы обороны Украины пользуются в нужный момент.
Активность флота РФ пока не зафиксирована
По словам представителя ВМС, в настоящее время выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок не наблюдается.
"Авиация российская, к сожалению, активна как всегда. И, вероятнее всего, с территории временно оккупированного Крыма россияне в очередной раз применяли баллистическую ракету", - сказал Плетенчук.
Ситуация вокруг Крымского моста
Спикер также отметил, что из-за штормов вокруг Крымского моста периодически разрушаются защитные сооружения, возведенные оккупантами.
"Когда-то мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - подчеркнул Плетенчук.
Напомним, ранее Плетенчук рассказывал, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.