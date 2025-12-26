Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину

Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Подтверждений массовых запусков "Калибров" пока нет. Относительно применения сегодня - верификация до сих пор продолжается. Я пока не готов подтвердить. Возможно, было в ограниченном количестве", - подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

Он уточнил, что предыдущих пусков из Каспийского моря также подтверждений нет.

По словам Плетенчука, погодные условия и техническое состояние носителей ограничивают возможности РФ.

"Сейчас применять гораздо сложнее, потому что даже имея возможность выйти в море, а она у них ограничена и без штормов, применить, когда у тебя три-четыре и более баллов, фактически уже невозможно", - пояснил он.

Россия также сталкивается с проблемами обслуживания и логистики.

"Происходит, конечно, и износ, учитывая то, что обслуживать все эти единицы довольно сложно", - подчеркнул спикер.

Плетенчук отметил, что эффективность ракет существенно снизилась. Средства ПВО за период полномасштабного вторжения приобрели соответствующий опыт и оборудование, чтобы противодействовать такому типу ракет.

Несмотря на трудности, РФ все еще имеет носители в Черном море.

"По крайней мере семь носителей в Черном море они до сих пор имеют, и при этом мы с вами видим применение два-три раза в месяц максимум", - добавил Плетенчук.

Ранее Россия пыталась использовать "Калибры" для давления на Украину и блокады морских путей, однако ВМС ВСУ обеспечивают работу украинского морского коридора.

Уменьшение интенсивности запусков и технические проблемы РФ снижают угрозу для критической инфраструктуры Украины, демонстрируя ограниченность их морской операционной способности.