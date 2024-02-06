Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей на улицах, - эксперт

Ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич заявил, что у сотрудников ТЦК никаких полномочий для задержания нет. Однако, по его словам, у них есть свой алгоритм действий, если лицо не явилось по повестке.

"Они могут сообщить органам Национальной полиции, у них есть утвержденная форма сообщения, и тогда Нацполиция может доставить это лицо в ТЦК с целью составления протокола. Это привлечение за неявку. Поэтому все эти силовые задержания абсолютно незаконны", - заявил он.

Законопроект о мобилизации в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Документ содержит нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, предоставление "брони" от призыва и призывного возраста. В частности, предлагает ограничения для уклонистов, а также отправку повесток в "военкомат" через электронный кабинет.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

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