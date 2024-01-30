В Украине предлагают изменить правила выезда военнообязанных за границу

В Украине на период действия военного положения хотят разрешить мужчинам призывного возраста, состоящим на военном учете или снятых с него, пересекать государственную границу при предъявлении соответствующего документа. Но есть исключение.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В статье №3 о порядке пересечения гражданами Украины госграницы отмечается, что для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке, нужно будет на пунктах пропуска дополнительно предъявлять соответствующий документ (военно-учетный) с отметкой о взятии или исключении из военного учета.

"Эта норма не распространяется на работников системы дипломатической службы, членов их семей", - говорится в документе.

Правила пересечения госграницы Украины гражданами Украины, установленными КМУ в соответствии с этим законом и другими законами Украины (фото: скрин itd.rada.gov.ua)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонян в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Законопроект по мобилизации в Украине

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 января, Кабмин после доработки внес в Верховную раду новый законопроект, касающийся мобилизации , военного учета и прохождения военной службы.

Напомним, что в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.