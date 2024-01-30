Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
Новый законопроект о мобилизации уже зарегистрирован в парламенте. Кабмин внес документ в Раду 30 января после доработки.
РБК-Украина ознакомилось с текстом и приводит главные тезисы.
Все указанные нормы, приведенные в тексте, вступят в силу только после принятия законопроекта. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Рады.
Ключевое:
- Мобилизация с 25 лет.
- Военным после освобождения из плена - отпуск на 90 дней.
- При выезде за границу должен быть военно-учетный документ с отметкой о взятии на воинский учет или исключении из него.
- Граждане будут обязаны регистрировать электронный кабинет военнообязанного и проходить медосмотр.
- Увольнение с военной службы возможно в связи с окончанием срока службы - в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.
- Военнообязанные после объявления мобилизации имеют 60 дней, чтобы уточнить учетные данные - через центр предоставления админ услуг, ТЦК или электронный кабинет.
- Если пришел добровольно в ТЦК - после ВЛК есть два месяца, затем курс подготовки.
- Воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.
- Воинский учет ежегодно в январе-марте для мужчин с 17 лет.
- Общевойсковая подготовка в вузах для мужчин (женщины - по желанию).
- Базовая военная служба для мужчин 18-24 лет продолжительностью до 5 месяцев, возможна служба по контракту.
- Исключается ограниченная пригодность, 9 месяцев на повторный медосмотр.
- Лица с инвалидностью 2 и 3 группы до конца года должны пройти пересмотр на пригодность, есть исключения.
Ограничение прав
Предлагается ввести статью 283-2 Кодекса административного судопроизводства - по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки. Так, по заявлению ТЦК в отношении гражданина могут вводиться следующие ограничения:
- ограничение в праве выезда за пределы Украины,
- ограничение в праве управления транспортными средствами,
- наложение ареста на денежные средства и другие ценности.
Так, в случае невыполнения военнообязанным своих обязанностей и если полиция не может осуществить админзадержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 15 дней в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет ему по почте или в электронной форме требование об исполнении обязанности.
Если гражданин за 10 дней не выполнил указанную в требовании обязанность или не явился в ТЦК (заграничное дипучреждение Украины), тогда ТЦК обращается в суд относительно временного ограничения в праве выезда за пределы Украины, в праве управления авто, наложения ареста на средства.
Повестка
В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. В повестке указывается:
- фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование ТЦК, выдавшего повестку;
- цель вызова;
- указание места, дня и времени явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на подготовку время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВЛК.
Повестка может быть отправлена через электронный кабинет призывника.
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, являются:
- препятствие стихийного характера, болезнь, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
В период проведения мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, стоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ. При проверке документов представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.
Отсрочка от призова
Призову не подлежат, в частности:
- забронированные;
- лица с инвалидностью;
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате элементов;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;
- женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка или ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки;
- заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями;
- опекун лица, признанного судом недееспособным;
- члены семьи первой степени родства (в пределах одного) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) по возрасту до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;
- руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады АР Крым;
- судьи;
- работники Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, ГПСУ, Управления государственной охраны Украины, МВД;
- студенты, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают уровень образования, превышающий ранее полученный, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, ученые, педагоги,
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны,
- не подлежат призыву в течение двух лет со дня увольнения со службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока службы. Также не будут призывать военнообязанных после освобождения из плена.
Бронь
Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:
- чиновники категории "А", председатели областных, районных, районных в городе советов, сельские, поселковые, городские головы - все военнообязанные;
- чиновники категории "Б", "В", работающие в органах местного самоуправления - до 50% военнообязанных;
- в Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе судебной охраны, в судах, других госорганах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Базовая подготовка
Базовая подготовка проводится для получения гражданами Украины военно-учетной специальности. Такая подготовка проводится в вузах как отдельная учебная дисциплина для мужчин (женщины - добровольно).
Мужчины от 18 до 24 лет проходят базовую военную службу. Год службы можно выбрать самостоятельно. Отсрочка предоставляется призывникам, которые:
- признаны временно непригодными по состоянию здоровья;
- учатся в школах, техникумах, вузах на дневной или дуальной формах обучения, в интернатуре и докторантуре (отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);
- выбрали год, в котором желают пройти базовую военную подготовку (отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);
- имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам.
Украинцы за границей
Консульскую помощь в зарубежных дипучреждениях Украины в условиях военного положения граждане Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, могут получить только при наличии военно-учетных документов.
Исключение - оформление удостоверения личности на возвращение в Украину; консульская помощь его детям, если второй родитель - иностранец; оформление наследства; помощь лицам под арестом.
Оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта за пределами Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военно-учетных документов.