Законопроект о мобилизации: кому хотят предоставить бронь

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации. В частности, он предусматривает бронь от призыва для ряда украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ .

Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

в государственных органах на должностях государственной службы категории “А”, глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских глав. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории “Б”, “В”, в органах местного самоуправления;

в Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;

на предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задания в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных заданий;

на предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важными определяет Кабмин.

При этом документом предусмотрено, что порядок и организацию бронирования, критерии определяет Кабинет министров Украины.

Военнообязанных, которые получили бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Законопроект о мобилизации

Напомним, сегодня, 30 января, Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и не только.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.