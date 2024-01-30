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Законопроект о мобилизации: кому хотят предоставить бронь

Киев, Вторник 30 января 2024 22:55
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Законопроект о мобилизации: кому хотят предоставить бронь Фото: в Раду внесли законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации. В частности, он предусматривает бронь от призыва для ряда украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

  • в государственных органах на должностях государственной службы категории “А”, глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских глав. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории “Б”, “В”, в органах местного самоуправления;
  • в Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;
  • на предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задания в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных заданий;
  • на предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важными определяет Кабмин.

При этом документом предусмотрено, что порядок и организацию бронирования, критерии определяет Кабинет министров Украины.

Военнообязанных, которые получили бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Законопроект о мобилизации

Напомним, сегодня, 30 января, Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и не только.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.

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