"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить

В Украине уже почти два года длится мобилизация. Если в первые месяцы полномасштабного вторжения многие шли добровольцами, сегодня в военкоматы чаще идут по повесткам. Как работают ТЦК, имеют ли право задерживать мужчин на улицах и что необходимо менять, – в материале журналистки РБК-Украина Юли Акимовой.

На этой неделе Рада приступает к рассмотрению нового проекта закона о мобилизации, который должен унормировать правила воинского учета и санкции для тех, кто его избегает. Это уже вторая попытка депутатов подойти к теме мобилизации после того, как президент Владимир Зеленский публично заявил о дополнительном запросе Генштаба на 500 тысяч новобранцев. На какой бы цифре не сошлись политики и военные, факт остается фактом – солдат на фронте нужно менять, равно как и восполнять потери.

Мобилизация в Украине началась фактически сразу же после полномасштабного вторжения России. Уже летом 2022 года официальные источники заявили, что на фронте воюет около 700 тысяч человек. Тогда, в первые месяцы большой войны, многие люди шли добровольцами – очереди в военкоматах стали регулярными и мало кого удивляли.

Сегодня, под конец второго года войны, количество добровольцев уменьшилось – сказывается общая усталость украинцев и неопределенность в вопросах о сроках военных действий. Общие настроения усугубились коррупционными скандалами с военкомами.

Реагируя на резонанс, президент Владимир Зеленский в августе 2023 года подписал приказ об увольнении всех глав областных ТЦК. Как отмечают источники РБК-Украина в военных структурах, это решение хоть и казалось простым и популярным, на деле же принесло больше проблем, чем результата. Многие экс-главы областных ТЦК хорошо знали свою работу, потому что существовали в этой системе уже не один год. Новые начальники вынуждены учиться буквально в боевых условиях, хотя времени на это нет. Об этом же заявлял и сам Главнокомандующий Валерий Залужный, который назвал бывших начальников ТЦК "профессионалами".

Кроме того, вопрос мобилизации еще 500 тысяч человек, о чем заявил президент, стал одним из камней преткновения между властью и военными, а точнее между Зеленским и Залужным. Военное крыло справедливо указывает на то, что бойцов на фронте необходимо менять, а власть не менее справедливо говорит о том, что этим вопросом нужно было заниматься два года.

Условный уклонист

11 декабря 2023 года Криничанский районный суд Днепропетровской области рассматривал дело мужчины, которого обвиняли в уклонении от прохождения военной службы. "Родился в селе Кринички, ранее не судимый, неженатый, малолетних детей на содержании нет, не работающий", – сказано в тексте приговора.

Мужчина, судя по фабуле, получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию, по итогам которой его признали годным для службы. По "боевой" повестке в назначенное место он уже не пришел. В суде это расценили как уклонение от несения службы и осудили его на три года заключения, но тут же освободили с условным сроком в два года.

Таких "условных" приговоров в Реестре судебных решений десятки. Еще больше "технических документов", согласно которым рассмотрение дела приостановлено из-за призыва подсудимого на военную службу в ВСУ. В одном из приговоров говорят о чиновнике, которого судят за кражу в особо крупных размерах, а потом останавливают дело в связи с призывом подсудимого в армию.

Всего, по информации Нацполиции в ответе на запрос РБК-Украина, правоохранители открыли 9 тысяч 620 дел по статье об уклонении от мобилизации. Больше всего производств в Закарпатской (1053) и Днепропетровской (934) областях. Почти 2,5 тысяч дел рассматриваются в судах, а 4,5 тысячи были закрыты.

Подобная неоднородная судебная практика очевидно говорит о том, что в Украине пока не совсем понимают, что делать с уклонистами. В украинском законодательстве нет такого понятия как "уклонист", о чем говорит ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.

"Это неформальная терминология, она не является юридической, чтобы охарактеризовать действия личности. Это так же как при воровстве называют вором, при мошенничестве – мошенником. Но процессуального статуса такового нет", – объясняет Маринич в комментарии РБК-Украина.

Фактически "уклонистом" может считаться военнообязанный, на которого завели уголовное производство, а само уголовное дело заводится тогда, когда он проигнорировал "боевую" повестку. Первую повестку чаще всего дают, чтобы мужчина пошел в ТЦК и уточнил свои данные. Его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии и только в случае, если врачи решили, что военнообязанный годен, ему могут дать "боевую" повестку для прохождения уже непосредственно военной службы. Фактически до всех этих действий военнообязанного, который сам не идет в ТЦК, нельзя называть уклонистом.

Довольно много нюансов существует и с вручением повестки. Несколько месяцев украинцы наблюдают за тем, как сотрудники ТЦК периодически довольно брутально задерживают военнообязанных и везут в военкоматы. Делать они этого, по словам юриста, не имеют права.

Военкомат (фото: Getty Images)

"Никаких полномочий у ТЦК для задержания нет. У них есть свой алгоритм действий, если лицо не явилось по повестке. Они могут сообщить органам Национальной полиции, у них есть утвержденная форма сообщения, и тогда Нацполиция может доставить это лицо в ТЦК с целью составления протокола. Это привлечение за неявку. Поэтому все эти силовые задержания абсолютно незаконны", – отметил Маринич.

При этом само задержание возможно только в том случае, если военнообязанный не явился в военкомат уже по "боевой" повестке. Если же он проигнорировал первые несколько повесток и в военкомате обратили на это внимание, мужчину ждет штраф за административное правонарушение. Как правило, речь идет о первых трех повестках, но на практике случаи бывают разными.

"Все нужно доказывать. Мужчины же не стоят под ТЦК, когда состоится следующее вручение, никто не знает. Возможно, кто-то скрывается, кто-то уехал, возможно, есть основания для отсрочки и эти данные нужно только актуализировать. Нет конкретных действий, все зависит от воли ТЦК. Если они видят, что есть уголовная ответственность, тогда да. Недавно озвучивали такую ситуацию – человек 14 раз посещал ТЦК, два раза не посетил и его привлекли к уголовной ответственности", – добавил Маринич.

Повестка в смартфоне

О том, что военнообязанных нельзя "отлавливать" на улице, сказал даже президент Владимир Зеленский. Подобный "силовой" метод только мешает разным мобилизационным мероприятиям и дискредитирует саму суть мобилизации, отмечает народный депутат-член профильного комитета в ВР Егор Чернев в комментарии РБК-Украина.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и взорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – отметил нардеп.

Одной из "эффективных альтернатив" законодатели считают так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают сегодня в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит к нулю попытки сотрудников ТЦК проводить уличные рейды. С другой, отрицать факт получения повестки уже будет довольно тяжело.

"Общество не хочет этого, но все к этому идет (повестки в электронных кабинетах – ред.). Я считаю, что если решат не делать уведомления через электронные каналы, то это будет больше политическое решение. С другой стороны, законодателю ничего не мешает это сделать", – отмечает юрист.

Подобный опыт не новый. В Польше военнообязанные тоже будут получать повестки через электронный кабинет. К тому же этот метод позволяет опережать врага, отмечает народный депутат Александр Завитневич.

Рекрутинговый центр (фото: Getty Images)

"Расчеты показывают, что другие варианты вручения повесток не позволяют опережать врага во времени реагирования, а значит создают предпосылки того, чтобы враг получал контроль над ситуацией с соответствующими последствиями. Но я не исключаю, что при обсуждении этого вопроса на Комитете или в Верховной Раде могут быть представлены другие эффективные варианты вручения повесток", – отметил Завитневич в комментарии РБК-Украина.

При этом нардеп говорит о том, что электронный кабинет будет работать не только для вручения повесток и не стоит его воспринимать исключительно в этом ключе. По сути, интерфейс соберет в себе всю информацию для учета данных военнослужащего. Юристы же предлагают еще один альтернативный вариант – использовать для учета данных возможности Центров предоставление административных услуг. А вручение уже непосредственно "боевой" повестки оставить военкоматам.

В вопросе мобилизации проблема не только в страхе за свою жизнь, а в том, что военнообязанный не знает, что его ждет после вручения повестки. Куда его направят, учтут ли его навыки, сколько будут обучать, обеспечат ли всем необходимым – на все эти вопросы законодатели пока не могут дать четкого ответа.

Неопределенность

"Есть клиенты, желающие мобилизоваться, но, к сожалению, у них нет понимания, куда они попадут. Есть случаи, когда мобилизуют, не считая профессиональных качеств личности, там, где они действительно могут быть полезны. С этим есть проблемы, но я думаю, что их будут решать в нашей стране", – рассказывает юрист.

Современная украинская армия уже во многом отличается от советской и активно старается соответствовать стандартам НАТО. Но в ней все еще существуют атавизмы СССР. Один из них – неопределенность в алгоритме действий. Мобилизованные рассказывают разные истории – одних держат в учебной части несколько месяцев, других отправляют на фронт за считанные недели.

"Люди из военкомата вышли, поздравили меня. Говорят: "Вы на учете стоите? Говорю: "Нет". "Так идите встаньте". Я и ушел. Через три недели был уже в армии", – рассказал военный 118 ОМБр.

По закону военнообязанные имеют возможность попасть в ту военную часть и встать на ту сферу, в которой могут быть полезными армии. Для этого они пишут "представления" в ту или иную часть. Часть, в свою очередь, пишет уже свое "представление" и направляет его в ТЦК. Но проблема в том, что военкоматы не всегда следуют этим просьбам.

Военно-врачебные комиссии, по идее, тоже должны ориентироваться на возможности военнообязанного, по большей части, физические. "Есть несколько оснований, почему мужчину могут не направить, например, в пехоту или в штурмовую бригаду. И ВВК должна в своем заключении написать ограничения, где ему запрещена военная служба. Он может быть ограниченно-пригоден, этому лицу запрещается в штурмовых войсках служить, у него должна быть другая должность", – отметил Маринич.

На деле же в этом вопросе возникает большое количество проблем, из-за которых в октябре 2023 года в ВВК прошли проверки. Стало ли после них лучше, убрали ли коррупционную составляющую, упростили ли механизмы – сложный вопрос.

Нардепы утверждают, что сегодня работают, в том числе, над тем, чтоб сделать алгоритм призыва военнослужащего на службу максимально прозрачным и комфортным, насколько это возможно. Нардеп Завитневич говорит, что одно из решений проблемы – электронный кабинет. Благодаря тому, что вся информация о потенциальном военном будет в одном месте, ему будет проще подобрать специальность, а у мужчины будет время, чтобы уладить свои дела.

Еще один способ объединять потребности армии с возможностями военнообязанных – рекрутинг. У бригад, по мнению законодателей, должна быть возможность пополнять свои ряды адресно.

"Кроме того, поддерживаю идею, чтобы каждый гражданин мог сам выбирать подразделение и специальность. Мы должны с умом подходить к этому вопросу и максимально рационально использовать таланты наших людей", – отметил нардеп Чернев.

Помимо этого, нардеп считает, что в структуре Минобороны можно создать добровольческие подразделения, которые будут работать "без бюрократии, без воинских званий, без "советщины".

***

Украина сумела дать отпор вторжению российских оккупантов и в короткие сроки мобилизовать свои ресурсы. Но война затянулась и те, кто пошел добровольцем в феврале 2022 года, сегодня нуждается в отдыхе. От того, насколько быстро и качественно в Раде примут законопроект о мобилизации, будет зависеть, как скоро многие украинские военные попадут домой.