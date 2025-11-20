Совместный мирный план должен стать соглашением США и Украины, - представитель Пентагона
Украинский президент Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл договорились об "агрессивных сроках подписания" соглашения. Документ будет комплексным планом завершения войны в Украине.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом во время встречи с прессой рассказал спикер армии США Дэйв Батлер.
"Для начала это будет соглашение между США и Украиной. Это комплексный план прекращения войны", - подчеркнул он.
По словам Батлера, Зеленский и Дрисколл провели частную встречу продолжительностью в час, после чего состоялась часовая встреча с более широкой группой.
"Президент Трамп отправил представителей Армии США, потому что мы являемся партнерами с украинцами с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как и на протяжении всего этого конфликта, и мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", - сказал он.
Напомним, Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл "согласовали жесткий график" для подписания соглашения по плану США. Украинский чиновник рассказал СМИ, что Дрисколл передал Зеленскому письменную копию документа.
Отметим, по словам американского чиновника, "агрессивный график" для Владимира Зеленского - это жесткие сроки на условиях президента США Дональда Трампа.
Мирный план США
Сегодня, 20 ноября, мирный план был официально передан Владимиру Зеленскому. В Офисе президента отметили, что Украина будет поддерживать содержательные предложения для достижения мира.
Информация о подготовке плана США с участием чиновников РФ появилась вчера, 19 ноября, в западных СМИ.
Сообщалось, что план отражал ультимативные требования Москвы к Украине. Речь идет о полном контроле РФ над Донбассом и сокращении численности украинской армии.