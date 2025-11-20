Совместный мирный план должен стать соглашением США и Украины, - представитель Пентагона

Украинский президент Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл договорились об "агрессивных сроках подписания" соглашения. Документ будет комплексным планом завершения войны в Украине.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом во время встречи с прессой рассказал спикер армии США Дэйв Батлер.

"Для начала это будет соглашение между США и Украиной. Это комплексный план прекращения войны", - подчеркнул он.

По словам Батлера, Зеленский и Дрисколл провели частную встречу продолжительностью в час, после чего состоялась часовая встреча с более широкой группой.

"Президент Трамп отправил представителей Армии США, потому что мы являемся партнерами с украинцами с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как и на протяжении всего этого конфликта, и мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", - сказал он.