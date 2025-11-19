"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты

США и Россия подготовили для Украины мирный план, который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , журналиста Financial Times Кристофера Миллера в соцсети X и FT .

По данным неназванных источников Reuters, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.

В частности, план предусматривает отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений.

Также предусматривается сокращение численности украинских Вооруженных сил.

В свою очередь Миллер написал, что Украине направили срочное предложение от посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Его передали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову.

Такое предложение "фактически равносильно капитуляции Украины". В него входят такие пункты:

сокращение армии Украины наполовину;

отказ от определенных видов вооружений;

отказ от Донбасса.

Обновлено 19:40

По информации источников Financial Times, план создавала группа действующих и бывших американских и российских чиновников. Он пока находится "на уровне общей концепции".

План, среди прочего, предусматривает остановку военной помощи Украине от США, что сделает страну уязвимой в случае повторной агрессии.

Также в плане упоминается признание русского языка официальным государственным языком в Украине и предоставление официального статуса УПЦ (МП).

Собеседники издания называют такой план "очень комфортным" для российского диктатора Владимира Путина.

При этом неназванные украинские чиновники заявили FT, что такой план неприемлем для Украины без существенных изменений.