Спільний мирний план має стати угодою США та України, - представник Пентагону

Український президент Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл домовились про "агресивні терміни підписання" угоди. Документ буде комплексним планом завершення війни в Україні.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це під час зустрічі з пресою розповів речник армії США Дейв Батлер.

"Для початку це буде угода між США та Україною. Це комплексний план припинення війни", - наголосив він.

За словами Батлера, Зеленський і Дрісколл провели приватну зустріч тривалістю в годину, після чого відбулася годинна зустріч з ширшою групою.

"Президент Трамп відправив представників Армії США, тому що ми є партнерами з українцями з першого дня. Ми тут, щоб підтримати українців, як і протягом усього цього конфлікту, і ми тут, щоб переконатися, що це хороший план для українського народу", - сказав він.