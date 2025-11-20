Спільний мирний план має стати угодою США та України, - представник Пентагону
Український президент Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл домовились про "агресивні терміни підписання" угоди. Документ буде комплексним планом завершення війни в Україні.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це під час зустрічі з пресою розповів речник армії США Дейв Батлер.
"Для початку це буде угода між США та Україною. Це комплексний план припинення війни", - наголосив він.
За словами Батлера, Зеленський і Дрісколл провели приватну зустріч тривалістю в годину, після чого відбулася годинна зустріч з ширшою групою.
"Президент Трамп відправив представників Армії США, тому що ми є партнерами з українцями з першого дня. Ми тут, щоб підтримати українців, як і протягом усього цього конфлікту, і ми тут, щоб переконатися, що це хороший план для українського народу", - сказав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл "узгодили жорсткий графік" для підписання угоди за планом США. Український чиновник розповів ЗМІ, що Дрісколл передав Зеленському письмову копію документа.
Зазначимо, за словами американського чиновника, "агресивний графік" для Володимира Зеленського - це жорсткі терміни на умовах президента США Дональда Трампа.
Мирний план США
Сьогодні, 20 листопада, мирний план було офіційно передано Володимиру Зеленському. В Офісі президента наголосили, що Україна підтримуватиме змістовні пропозиції для досягнення миру.
Інформація про підготовку плану США за участю чиновників РФ з'явилася вчора, 19 листопада, у західних ЗМІ.
Повідомлялося, що план відображав ультимативні вимоги Москви до України. Йдеться про повний контроль РФ над Донбасом і скорочення чисельності української армії.