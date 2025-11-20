ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский согласен на "агрессивный график подписания" сделки по плану США, - СМИ

Киев, Четверг 20 ноября 2025 20:42
UA EN RU
Зеленский согласен на "агрессивный график подписания" сделки по плану США, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл договорились о конкретном графике для подписания сделки по плану США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным источников издания, Зеленский в ходе переговоров в Киеве заверил американскую делегацию, что готов работать с Вашингтоном касательно мирного плана.

Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что Дрисколл передал Зеленскому письменную копию плана. При этом, как уточнил неназванный американский чиновник, Зеленский и Дрисколл "согласовали жесткий график" для подписания сделки в соответствии с планом США.

Собеседники Axios заявляют, что в ходе переговоров президент Украины "был более уступчивым".

Также журналисты выяснили, что первоначально делегация Дрисколла планировала поехать в Украину для обсуждения военных технологий и стратегии, но затем Белый дом попросил его помочь "запустить переговоры" с Зеленским от имени спецпосланника США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

Контакты США с Европой

Как пишет Axios, администрация президента Дональда Трампа на протяжении дня пыталась заверить Украину и ее европейских союзников, что план является не окончательным и что их позиции будут учтены.

В частности, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сказал министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю в телефонном разговоре, что новый план является "рамочным документом идей", включающим "позиции Украины и России".

"Если людям не нравятся определенные части плана, они должны сообщить нам, и мы постараемся найти компромисс", - передает слова Уиткоффа Вадефулю неназванный американский чиновник.

План США

Напомним, вчера, 19 ноября, появилась информация о том, что США при участии российских чиновников подготовили мирный план для Украины. Над ним работали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Западные СМИ выяснили, что план отображал ультимативные требования Москвы к Украине. Речь о полном контроле РФ над Донбассом и сокращении численности украинской армии.

Сегодня, 20 ноября, такой план передали президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Офисе президента подчеркнули, что Украина будет поддерживать содержательные предложения для установления настоящего мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте