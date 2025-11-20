"Агрессивный график" для Зеленского по плану США: что это значит

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне, - это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее", - пояснил он.

Американский чиновник добавил, что таковы сроки, по которым работают США, и мандат, который министр Сухопутных войск страны Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия.