Спецпосланник российского диктатора Дмитриев покинул Майами без комментариев

Встречи делегаций США и Украины в Майами

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Кроме этого, к обсуждениям присоединились ключевые советники по нацбезопасности европейских стран.

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 декабря во Флориде проходил уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Стоит отметить, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил после встречи в Майами, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.