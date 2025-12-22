UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Спецпосланець російського диктатора Дмитрієв покинув Маямі без коментарів

Фото: Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Спецпредствник Кремля Кирило Дмитрієв полетів з Маямі, де відбувались переговори делегацій США та України, без коментарів. Лише зазначив, що наступна зустріч має відбутись у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва у соцмережі Х.

Спецпосланець російського диктатора коротко написав "Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва". 

Згодом російські ЗМІ повідомили, що Дмитрієв відлетів із Маямі. 

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди.

Він заявляв, що Кремль очікує, коли Дмитрієв з'явиться із доповіддю до Путіна. Він повинен буде доповісти про підсумки переговорів представників США з Україною та Європою. Ушаков заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій" Москві не підійдуть.

Ушаков також сказав, що Україна та Європа, мовляв, запропонували до плану США (який розробляли росіяни) "досить неконструктивні" правки. Росія буде напрацьовувати свою так звану "позицію" вже за підсумками доповіді Дмитрієва.

Зустрічі делегацій США та України в Маямі

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди.

Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Окрім цього, до обговорень долучилися ключові радники з нацбезпеки європейських країн.

Володимир Зеленський підтвердив, що 21 грудня у Флориді проходив уже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану. Після зустрічі глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Варто зазначити, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив після зустрічі у Маямі, що Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціямирний план США