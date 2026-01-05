ua en ru
Спецназ "Альфа", освобождение Змеиного: Кто такой Евгений Хмара – новый руководитель СБУ

Понедельник 05 января 2026 15:55
UA EN RU
Спецназ "Альфа", освобождение Змеиного: Кто такой Евгений Хмара – новый руководитель СБУ Евгений Хмара (фото: пресс-служба СБУ)
Автор: Юлия Акимова

5 января президент Украины Владимир Зеленский назначил военнослужащего Евгения Хмару на должность временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины. Он заменит на посту Василия Малюка, который в этот же день подал в отставку.

Кто такой Евгений Хмара и чем он известен, – в материале РБК-Украина.

Новый временный глава СБУ

Про нового исполняющего обязанности главы СБУ известно немного. В пресс-службе СБУ сообщают, что генерал-майор Евгений Хмара – опытный спецназовец, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций "А" в СБУ, а в 2023 году его уже назначили начальником "Альфи".

В начале полномасштабной агрессии России Хмара принимал участие в освобождении Киевской области, а после деоккупации воевал с российскими войсками в Донецкой области.

Сам же Центр спецопераций "А" стабильно входит в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с применением беспилотников. ЦСО "А" в общем уничтожило военной техники России на 5,5 млрд долларов. В основном, речь идет о танках, боевых машинах, систем ПВО, РЭБах и другого оборудования.

По состоянию на начало 2026 года на счету у "Альфы" более более 1800 пораженных российских танков. Кроме того, спецназ "А" отбил 3 тысячи 267 боевых бронированных машин, 3 тысячи 468 артиллерийских систем, 540 средств ПВО, 454 средств РЭБ и другой техники и живой силы противника.

Кроме того, операторы дронов ЦСО "А" принимали непосредственное участие в легендарной операции "Паутина". Помимо этого, бойцы ЦСО "А" проводят другие уникальные операции по объектам глубокого тыла РФ – по аэродромам, складам, арсеналам оружия, нефтеперерабатывающим предприятиям, заводам и производствам КАБов и дронов.

Генерал-майор Евгений Хмара был отмечен разными ведомственными и государственными наградами. Хмара стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого І-ІІІ степени за мужество и самоотдачу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. также его наградили орденом "За мужество" ІІІ степени и "Хрестом боевых заслуг".

Кроме того, Хмара руководил специальной операцией по освобождению острова "Змеиный" от российских оккупантов.

Отставка Василия Малюка

Первая информация о том, что Малюка хотят снять с должности, появилась 2 января. Об этом РБК-Украина сообщили источники.

"Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение", – отметил собеседник издания.

Источники также добавили, что отставка Малюка может всерьез ослабить обороноспособность Украины. Поэтому в защиту Василия Малюка выступили военные, политики, эксперты и лидеры общественного мнения.

Спецназ &quot;Альфа&quot;, освобождение Змеиного: Кто такой Евгений Хмара – новый руководитель СБУВасилий Малюк (фото: пресс-служба СБУ)

Среди военнослужащих за Малюка заступились командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командующий Третьим армейским корпусом ВСУ Андрей Белецкий, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken" Константин Немичев и другие.

Тем не менее, в понедельник, 5 января, Василий Малюк сообщил, что подает в отставку. При этом, он также добавил, что остается в системе СБУ.

"Ухожу с поста главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб", – отметил Малюк.

Тем временем, кроме Хмары, который был назначен врио главы СБУ, президент Владимир Зеленский уже успел поговорить с полковником СБУ Василием Козаком, генерал-майором СБУ Александром Покладом и первым заместителем главы ЦСО "А" СБУ, бригадным генералом Денисом Килимником.

Кадровые изменения во власти

Напомним, что президент Владимир Зеленский уже назначил нового руководителя Офиса президента - вместо Андрея Ермака им стал Кирилл Буданов. Соответственно, главой ГУР назначили Олега Иващенко, который ранее руководил СРЗ.

В правительстве тоже изменения: Михаил Федоров возглавит Минобороны, а Денис Шмыгаль перейдет к управлению Минэнерго.

В целом глава государства анонсировал обновление всех силовых и правоохранительных ведомств, а впоследствии - ротации в армии. Большинство уволенных руководителей останутся в системе на новых должностях.

Накануне также был уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, а сегодня Кабмин должен рассмотреть очередные кадровые решения среди руководителей ОВА.

Кроме того, от президента стало известно, что Дмитрий Кулеба, который ранее возглавлял МИД, снова "в команде Украины".

А Сергей Кислица сегодня был назначен первым заместителем руководителя ОП.

