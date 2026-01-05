Зеленский встретился с экс-главой МИД Кулебой и заявил, что он "в команде Украины"

Сегодня, 5 января, украинский президент Владимир Зеленский встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой и заявил, что тот "в команде Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", - подчеркнул украинский лидер.

Он рассказал, что обсудил с Кулебой политическую и информационную ситуацию вокруг Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. В сентябре 2024 года в рамках "перезагрузки правительства" он был уволен.

Кулеба отметил, что к его деятельности не было претензий, и отставка не связана с неудачами во внешней политике.

Кадровые изменения в Украине

Ранее президент Украины объявил о старте "большой перезагрузки", которая коснется всей системы. По словам Зеленского, будет "перезагружен" оборонный сектор, ВСУ, Государственное бюро расследований и ряд других структур.

Отметим, одним из самых громких стало назначение новым главой Офиса президента Украины экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

На место Буданова назначили его первого заместителя и руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Кроме того, было принято решение, что вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров возглавит Министерство обороны, а действующий глава ведомства Денис Шмыгаль будет руководить Минэнерго.

В понедельник, 5 января, Василий Малюк заявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. РБК-Украина писало, что Зеленский еще в прошлую пятницу предлагал Малюку перейти на другую должность.