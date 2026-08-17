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Зеленский до сих пор общается с Ермаком? Что говорят в окружении президента

07:10 17.08.2026 Пн
2 мин
Имел ли бывший руководитель Офиса президента отношение к перезапуску правительства?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Зеленский до сих пор общается с Ермаком? Что говорят в окружении президента Фото: Владимир Зеленский и Андрей Ермак (president.gov.ua)
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Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас оказывает довольно ограниченное влияние на президента Владимира Зеленского. Хотя они поддерживают контакт.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в президентском окружении.

Источник из близкого окружения Зеленского предполагает, что Ермак, "видимо, и дальше президенту что-то подсказывает", говорится в материале "Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают".

"Но это "бутиково", не в промышленных масштабах. К кадровой перезагрузке Ермак точно отношения не имел", - рассказал собеседник РБК-Украина.

С другой стороны, как отметил источник, никто не мешает Ермаку вести "эту его адвокатскую деятельность, помогли ему деньги на залог собрать".

"Вообще, после Богдана (экс-главы ОП Андрея Богдана - ред.) начальник ввел такой принцип: если уж расходиться, то так, чтобы не поубивать друг друга потом в процессе", - добавил собеседник РБК-Украина.

Напомним, в конце ноября 2025 года Андрей Ермак подал в отставку с поста руководителя Офиса президента. Это произошло на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме", вспыхнувшего из-за расследования по так называемому делу "Мидас".

В мае 2026 года Ермак получил подозрение от НАБУ и САП по другому делу - "Династия". Речь о вероятной легализации денег, полученных от оборудок в "Энергоатоме", через строительство жилого комплекса под Киевом.

Суд отправил Ермака в СИЗО, но через несколько дней за него внесли 140 млн. гривен залога, и он вышел на свободу. В настоящее время бывший руководитель Офиса президента занимается адвокатской деятельностью и проектом юридической поддержки военных "Адвокат+".

На днях вокруг этого проекта разгорелся скандал. К "Адвокату+" присоединился армейский корпус "Хартия", что вызвало возмущение в подразделении и не только.

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