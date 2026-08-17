Зеленский до сих пор общается с Ермаком? Что говорят в окружении президента

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас оказывает довольно ограниченное влияние на президента Владимира Зеленского. Хотя они поддерживают контакт.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в президентском окружении.

Источник из близкого окружения Зеленского предполагает, что Ермак, "видимо, и дальше президенту что-то подсказывает", говорится в материале "Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают".

"Но это "бутиково", не в промышленных масштабах. К кадровой перезагрузке Ермак точно отношения не имел", - рассказал собеседник РБК-Украина.

С другой стороны, как отметил источник, никто не мешает Ермаку вести "эту его адвокатскую деятельность, помогли ему деньги на залог собрать".

"Вообще, после Богдана (экс-главы ОП Андрея Богдана - ред.) начальник ввел такой принцип: если уж расходиться, то так, чтобы не поубивать друг друга потом в процессе", - добавил собеседник РБК-Украина.