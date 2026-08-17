Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают
После масштабных кадровых перестановок у Владимира Зеленского больше нет одного главного соратника. Влияние в верхушке власти распределилось между несколькими крупными игроками и рядом функционеров поменьше.
О том, за что сейчас отвечают Давид Арахамия, Рустем Умеров и Кирилл Буданов, как на президента влияют его старые соратники и жена, кто отвечает за переговоры, парламент, силовиков и другие сферы – читайте в материале журналиста РБК-Украина Милана Лелича.
Главное:
- Перераспределение власти: После отставки Андрея Ермака монополия на влияние исчезла, а его функционал разделили между собой ключевые фигуры из окружения Владимира Зеленского.
- Роль Арахамии и Умерова: Давид Арахамия отвечает за внутренню политику, работу Рады и неформальную дипломатию, а глава СВР Рустем Умеров главным образом отвечает за неофициальные переговоры с Западом и не только.
- Положение Буданова: Глава ОП Кирилл Буданов окончательно завершил "притирку" с президентом и выстраивает связи в Раде, хотя его электоральные позиции просели из-за роста рейтинга Михаила Федорова.
- Непубличные центры влияния: На решения и график президента существенно влияют его советник Дмитрий Литвин и многолетняя помощница Мария Левченко, а "золотым правом вето" обладает первая леди Елена Зеленская.
- Главный принцип команды: В окружении президента сохраняется жесткое правило – работать исключительно на Зеленского; попытки вести собственную политическую игру приводят к отставке или даже хуже.
"Президент может сказать кому-то из наших, типа "ну, я тебе как другу говорю…" – но понятно, что он с ним на рыбалку не ездит", – говорит РБК-Украина один из политиков из ближнего круга Зеленского о том, есть ли у президента друзья. И вспоминает сказанные Зеленским в разгар Миндичгейта слова: "Президент не может иметь друзей".
Тогда, в середине ноября прошлого года Зеленский имел ввиду самого Тимура Миндича, но вскоре общее внимание переключится на еще одного президентского "друга" (или просто друга – без кавычек) – Андрея Ермака.
"Он пришел со мной и он уйдет со мной", – говорил Зеленский о Ермаке еще до начала большой войны.
Увольнение главы Офиса в конце прошлой осени мгновенно создало вокруг Зеленского вакуум влияния, настолько всеохватювающей была активность многолетнего главы ОП: от постоянного физического нахождения рядом с Зеленским до кураторства всевозможных военных и невоенных инициатив президента.
Вакуум влияния со временем заполнили другие топ-соратники Зеленского, процесс, естественно, происходил небезконлфиктно. "Все дружили против Ермака, он в этом плане всех объединял. Когда его не стало, все начали понемногу дружить друг против друга", – такую мысль РБК-Украина за последние месяцы неоднократно слышало от близких к Зеленскому людей.
Ближайшее окружение Владимира Зеленского (инфографика: РБК-Украина)
Дополнительно ситуацию встряхнула недавняя кадровая перезагрузка правительства, зацепившая и другие госструктуры и спровоцировавшая вторую за время большой войны серию уличных протестов.
РБК-Украина подробно рассказывает, кто сейчас находится в ближайшем круге Зеленского, чем эти люди занимаются, и как они влияют на президента.
Арахамия: директор парламента и не только
С уходом Ермака исчезла и неофициальная должность "вице-президента", которую он по факту занимал – об этом говорят РБК-Украина все без исключения собеседники в верхушке украинской власти. Вакантное поле влияния оказалось разделено между несколькими "топ-менеджерами" и другими приближенными к Зеленскому людьми, более и менее влиятельными.
Среди них источники издания особо выделяют главу фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамию. В свое время именно он считался неофициальным лидером всей антиермаковской "фронды". Тем не менее сейчас между ними все вполне гладко, говорят изданию информированные люди.
Арахамия у Зеленского является главным ответственным за внутреннюю политику. В медиа ранее появлялась информация о том, что именно глава парламентских "слуг" стоит за недавней перезагрузкой правительства.
Впрочем, источники РБК-Украина уверяют, что Арахамия хоть и принимал активное участие в кадровых процессах, но при этом играл в них не главную роль.
Новый премьер Сергей Корецкий – не его креатура. "Никто Корецкого Зеленскому не "принес", президент сам его давно заприметил в "Нафтогазе" или даже раньше", – говорит РБК-Украина собеседник в окружении главы государства.
Впрочем, в результате перезагрузки Кабмина Арахамия смог получить "своего" министра – главу Минветеранов Виталия Кима, источники в парламенте также говорят о его роли в назначении нардепа Виталия Безгина министром по делам общин, территорий и ВПЛ, а также Андрея Бутенко – министром образования.
Давид Арахамия (фото: Getty Images)
В кулуарах многие связывают с Арахамией и самое резонансное кадровое решение – увольнение министра обороны Михаила Федорова. Версия выглядит достаточно правдоподобной с учетом того, что задолго до всех ротаций между ними были весьма натянутые отношения, о чем подробно писало РБК-Украина.
В окружении Федорова РБК-Украина ранее также намекали на причастность Арахамии к его увольнению. "У нас многие люди со временем прирастают к креслу, и считают, что это кресло – их. Что к ним обращаются и с ними носятся потому, что это они такие особенные, а не потому, что они занимают определенную должность", – отвечает на это собеседник в окружении главы фракции СН.
Как рассказывает один из близких к Арахамии нардепов, тот считает, что в свое время "Ермака сгубили кадры". "Когда ты пытаешься назначить всех и везде, потом же ты за всех этих людей и отвечаешь. Потому сейчас кадровая функция АБ (Ермака, - ред.) по факту рассредоточена", – говорит он.
Еще один близкий к главе парламентских "слуг" собеседник добавляет, что сейчас Арахамии приходится и вводить в курс дела некоторых новых министров.
"У нас же министры – как правило, не политики, и не понимают правил политики. Давиду приходится объяснять, как все работает, что надо быть публичными, как надо работать с парламентом, какие там внутренние течения и так далее", – говорит собеседник.
Как и все время с 2019 года Арахамия ответственен и за общую функциональность Верховной Рады, по сути, занимая неофициальную должность "директора парламента", существовавшую при нескольких президентах.
"У него мандат на парламент, это, по сути, его среда, но от него и ожидания больше, чем от Ермака, который занимался только союзными нам депутатскими группами. А теперь на Давиде – и "Слуга", и все остальные, чтобы были голоса", – говорит собеседник издания в парламенте.
По информации РБК-Украина, Арахамия занимается не только работоспособностью нынешнего созыва парламента, но и заблаговременно выстраивает "под Зеленского" конструкцию созыва следующего. Естественно, пока все расклады очень предварительны – поскольку пока не проглядываются ни перспективы конца войны, ни, соответственно, самих выборов. Да и настроения в обществе к моменту окончания войны могут – и наверняка будут – заметно отличаться от нынешних.
Тем не менее, предварительная конфигурация Рады, в которой точно уже не будет никакого монобольшинства, выглядит примерно так: условная "Партия Зеленского", еще более условная "партия Буданова" плюс ситуативно один из проектов, где могут быть интересы Арахамии. При удачном стечении обстоятельств в такой конфигурации может сложиться новая коалиция.
Помимо этого, на Арахамии лежит и значительная часть переговорного трека. В какой-то мере публичного – например, он был в составе украинской делегации на последних встречах с Дональдом Трампом в Анкаре и Вашингтоне. Но гораздо в большей мере глава президентской фракции занимается неофициальной и непубличной дипломатией.
"В какой-то мере тут мандат у Давида даже пошире, чем у Ермака. У того были всякие рабочие группы, саммиты мира и прочее. А у Давида – поехать туда, поговорить с тем, внезапно объявиться тут, довоговориться там. По сути, реальная, а не официозная дипломатия с "нотами" и "заявлениями", – говорит близкий к Арахамии парламентарий.
Умеров: разведчик-переговорщик
В этой неофициальной дипломатии Арахамии часто составляет компанию Рустем Умеров, которого собеседники РБК-Украина единодушно записывают в число самых близких к Зеленскому людей.
Только за последние четыре года Умеров успел поруководить Фондом госимущества, Министерством обороны, Советом нацбезопасности и обороны, а недавно возглавил Службу внешней разведки.
Последнее назначение вызвало, наверное, больше всего скепсиса в СМИ и особенно в соцсетях, мол, где Умеров и где разведка. Снова появились разговоры о том, что Умерова прочили на вновь вакантную должность посла Украины в Америке.
Рустем Умеров на заседании "Рамштайна" с министрами обороны Британии и Германии (фото: Getty Images)
Но если в прошлом году, во время предпоследней перезагрузки правительства, такие планы действительно были, то сейчас, как уверяют собеседники РБК-Украина, никто отправлять Умерова в Вашингтон не собирался.
"В таком случае он был бы завязан только на одной стране, и ему пришлось бы "потерять" кучу других направлений, которыми он занимается. Это и Ближний Восток, и Е3 (Великобритания, Франция, Германия, - ред.), и Нордик-Балтика, и контакты по линии NSA (советников по нацбезопасности, - ред.)", – говорит собеседник в окружении Умерова.
Другой соратник нового главы СВР убеждает РБК-Украина, что он вполне подходит на эту должность. "Службу точно надо оживлять, чтобы она приносила больше результатов. У Рустема есть большое преимущество – прямой доступ к президенту, если надо будет оперативно решить какой-то вопрос", – говорит он.
При этом все, с кем РБК-Украина обсуждало Умерова и его новое назначение, уверены: и на этом посту он огромную долю времени будет уделять поездкам и контактам с партнерами Украины, в первую очередь, на дипломатическом треке, но не только. Так, Умеров, наряду с Арахамией и "официальными" переговорщиками занимается регулярными контактами со США, в частности, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждает с ними разнообразные "мирные планы", способы окончания войны и т.д.
Помимо этого, как рассказывают в окружении Умерова, среди прочего он занимается и поиском вооружений для Украины, в том числе по непубличным схемам – когда "официальная" поставка от какой-то страны невозможна.
В любом случае, едва ли на посту главы СВР он задержится очень надолго. "Как минимум, есть надежда, что он сможет активизировать СВР и передать ее преемнику", – говорит один из собеседников издания.
Буданов: партнер во время кризиса
Среди ключевых фигур в окружении Зеленского, безусловно, и глава его Офиса Кирилл Буданов. О том, как непросто проходила "притирка" между президентом и новым главой ОП РБК-Украина ранее подробно писало (дело даже доходило до кулуарных слухов о возможном увольнении Буданова).
Сейчас же все собеседники издания уверяют, что "притирка" окончательно завершилась, и Буданов на обозримое будущее точно остается в команде Зеленского. При этом источники в ОП описывают их сегодняшние отношения как "хорошие" и "конструктивные".
В целом Буданову удалось выстроить со многими фигурами во властной "верхушке" если не партнерские, то по крайней мере нейтральные взаимоотношения. За единственным исключением – это и.о. главы СБУ Александр Поклад. Напряжение между ним и руководителем ОП сохраняется.
"Знаете, в чем разница между разведкой и контрразведкой? Разведка ищет друзей, а контрразведка – врагов. Буданов – все же из первой категории", – отметил один из собеседников РБК-Украина.
Кирилл Буданов (фото: president.gov.ua)
Буданов и далее ведет различные направления работы ОП, к примеру, политику национальной памяти, которой в последнее время уделяется много внимания.
"Где-то его подключают, например, во время мозгового штурма о том, что делать с "картонным майданом". А где-то, как с перезагрузкой правительства, его вообще не привлекали. Хотя с поиском голосов он помог", – рассказывает информированный собеседник издания.
Другой же источник издания в ОП говорит, что в консультациях по перезагрузке Кабмина Буданов все же участие принимал.
За последние месяцы Буданов начал выстраивать отдельную линию контактов с парламентом, об этом РБК-Украина неоднократно слышало и от самих нардепов. По версии некоторых, в перспективе это могло бы привести даже к перехвату контроля над парламентом (или как минимум, "Слугой народа") у Арахамии, хотя другие собеседники в Раде такой сценарий отрицают.
При этом Буданов стал одним из невольных пострадавших от перезагрузки правительства и стремительного взлета экс-министра обороны Михаила Федорова.
Буквально за считанные дни тот с нескольких процентов взлетел в топы президентских рейтингов. Согласно опросу группы "Рейтинг" от 5-6 августа, Федоров набрал 12,5% поддержки избирателей. Причем по мнению одного из "слуг", хорошо владеющего социологией, ожидать столь же резкого спада рейтинга Федорова точно не стоит. В это же время рейтинг Буданова опустился с 12-13% поддержки до 7,9% в том же августовском опросе "Рейтинга" – часть его электората, похоже, перетекла к Федорову.
"Думаю, на фоне падения рейтингов он еще больше дрейфонет к нам и закрепится пока в роли "младшего партнера", – прогнозирует собеседник в окружении Зеленского.
Впрочем, по его словам, падение поддержки среди избирателей в результате июльского кризиса для главы ОП компенсировалось ростом доверия со стороны своего непосредственного руководителя – Буданов во время кадровой чехарды не пытался ловить рыбу в мутной воде и плести какие-то интриги. И это заметили и оценили.
Еще один источник издания в ОП отметил, что Федоров "подъел" не только электоральные рейтинги Буданова, но и понемногу – остальных.
"И несмотря на то, что в этих показателях у Буданова есть спад, показатели доверия к нему, что немаловажно, остались прежними. Учитывая, что никаких выборов в близкой перспективе не просматривается, то показатель электоральных симпатий в соцопросах сейчас не особо информативный", – говорит собеседник.
Линейные менеджеры
Помимо этих, относительно универсальных менеджеров, в окружении Зеленского есть и ряд более "линейных" менеджеров, с четкими сферами ответственности.
К примеру, ближайшим советником Зеленского в военных вопросах является замглавы ОП Павел Палиса. Он присутствовал на многочисленных встречах Зеленского с комбригами и прочими топ-военными, когда обсуждался вопрос смены главнокомандующего и главы Генштаба. По словам источника РБК-Украина, Палиса также рассматривался как кандидат в послы в США (впрочем, другие источники издания впоследствии отрицали такую возможность).
Еще интереснее обстоят дела у другого замглавы ОП, ответственного за силовой блок – Олега Татарова. Еще пару месяцев назад один из информированных собеседников РБК-Украина описывал положение Татарова как "закат эпохи".
"В какой-то момент Ермак испугался роста влияния Татарова, начал ему палки в колеса ставить. Так появился генпрокурор Кравченко, хотя Татаров продвигал своего человека. Но и Кравченко сразу был человеком Ермака, потом больше стал полунезависимый такой. А система по силовикам работает, если у тебя есть замкнутый цикл: силовой орган, следствие, суд. У Олега сейчас осталась, наверное, треть "ментов" и ГБР, у которого не хватает возможностей, разве что попугать", – объяснял тогда собеседник.
В этом плане смена главы Офиса президента в каком-то смысле сыграла Татарову на руку, по словам одного из собеседников, "он стал свободнее себя чувствовать, где-то увидел возможность – своих губернаторов смог подсунуть, с Будановым потом нашел общий язык". С другой стороны, источник в одной из силовых структур заверил РБК-Украина, что после смены главы ОП "Татарова уже не так беспрекословно слушают".
Олег Татаров (фото: Национальная полиция Украины)
В ходе кадровой перезагрузки правительства Татаров получил неожиданный бонус – и.о. главы Нацполиции стал считающийся близкий к нему Максим Цуцкиридзе.
Впрочем, в день назначения того на освободившееся место (глава Нацпола Иван Выговский возглавил МИД) один из источников РБК-Украина на Банковой говорил, что Цуцкиридзе будет лишь временно исполняющим обязанности. Однако, как показывает практика, люди в таком статусе нередко остаются начальниками очень надолго.
Татаров, помимо прочего, имеет отношение и к парламентским делам. "Он помогает решать вопросы, которые возникают у депутатских групп, а там понятно какие вопросы – бизнесово-силовые, скажем так", – говорит собеседник РБК-Украина в Раде.
Но в целом, за парламент, помимо Арахамии, отвечают и те, кому это положено по должности: спикер Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.
Они тоже входят в ближний круг, или же "старую гвардию" Зеленского, которая прошла с ними все эти годы, начиная с кампании 2019-го. И, как рассказывают все собеседники издания, после отставки Ермака Зеленский стал намного чаще напрямую общаться со своими старыми товарищами – ранее экс-глава ОП выступал в роль полунепроницаемого фильтра.
Помимо собственно Рады, Стефанчук занимается и межпарламентской дипломатией. "Он с кучей других спикеров все время на связи в Вотсапе, поддерживает контакт, придумал этот "Парламентский саммит Крымской платформы". Оно помогает, они тогда в своих парламентах и голосуют легче за выделение всякой помощи нам", – говорит близкий к Стефанчуку нардеп.
Кроме того, как писало РБК-Украина, Стефанчуку принадлежит и идея создания Национального пантеона, которую он презентовал еще в 2018 году. Но тогда не встретил особого понимания – тогдашнее мировоззрения Зеленского и его окружения было еще не готово к подобным идеям.
Корниенко, помимо собственно парламентских дел, с декабря прошлого года снова возглавляет партию "Слуга народа" (хотя, по информации РБК-Украина, сейчас Зеленский партийным делам уделяет намного меньше внимания, чем раньше). Кроме того, он отвечает за подготовку к выборам, возглавляя соответствующую рабочую группу. Впрочем, из-за того, что перспективы выборов снова сдвинулись за горизонт, реальной работы группа сейчас не ведет.
Александр Корниенко и Руслан Стефанчук (фото: rada.gov.ua)
"Это пока что площадка для озвучивания хотелок по выборам. А когда уже дойдет до самих выборов – то и для их обсуждения, что реально сделать, а что нет. Но, конечно, в более узком кругу, чем сейчас", – объясняет один из нардепов.
Помимо этого, Корниенко отвечает и за региональную политику, в тесном сотрудничестве с профильным замглавы ОП Виктором Микитой.
По должности в круг ближайших топ-менеджеров Зеленского вошел и новый премьер Сергей Корецкий. Делать выводы о его работе пока рано, но все опрошенные изданием собеседники в президентском окружении им пока довольны.
"Корецкий набирает обороты, например, возникла проблема с блокадой портов – он оперативно пришел к президенту, взял с собой военных, дал общую картину, пути решения и т.д", – рассказывает один из них.
В текущей системе власти Зеленского формальная должность может быть не определяющей. Так, все собеседники издания единодушно причислили к числу наиболее влиятельных лиц в окружении президента его советника Дмитрия Литвина.
"Дима каждый день проводит с президентом несколько часов, он присутствует на встречах, докладах, потом из этого синтезирует вечернее обращение. Но когда ты в курсе всего, что происходит, у тебя уже другой уровень влияния. Это уже не просто про обращения", – объясняет один из источников издания.
Дмитрий Литвин с президентом (фото: president.gov.ua)
Помимо обращений, Литвин также является, по сути, антикризисным менеджером или спин-доктором Зеленского, отвечает за стратегические коммуникации. Иногда – предлагает отдельные кадровые решения, вроде назначения на пост замглавы Минобороны правозащитницы Любови Галан, которую уважают в среде прогрессивной общественности (хотя впервые кандидатуру Галан озвучивал еще Федоров, именно Литвин помог назначению состояться уже после смены министра, добавляет источник издания).
"Дима, возможно, слишком преувеличивает роль соцсетей, но из всех, кто был – самый лучший вариант, хотя к нему очень разное отношение, в том числе в медиа-тусовке, он тоже многих не любит. Он и голос Зеленского, и смыслы, он эти чаты с журналистами придумал, и вообще "за коммуникацию", – говорит один из собеседников РБК-Украина.
Одна из самых непубличных личностей, входящих в ближний круг Зеленского – его давняя, еще со времен "Квартала-95" помощница Мария Левченко, которая фактически управляет графиком президента.
Как рассказывает один из источников РБК-Украина, у нее есть мандат предлагать Зеленскому встречи с различными чиновниками, депутатами и прочими деятелями из разных сфер. Но тут многое зависит от личных отношений с Левченко – чтобы получать фидбек о том, насколько та или иная встреча заинтересовала президента, когда она может состояться и т.д.
Кроме того, у Левченко есть условная микро-группа в "Слуге народа" – ее родная сестра Наталья и пара старых "кварталовцев". Но каких-то самостоятельных игр Левченко не ведет, уверяет собеседник.
"Маша – сильный игрок. Она с Зеленским уже лет 17, во всем разбирается, знает все интриги в режиме реал-тайм. Во время каких-то внутренних конфликтов в команде часто пыталась как-то сглаживать углы", – рассказывает РБК-Украина другой человек из ближнего круга президента.
Жена и друзья
"Разве что Шефир", – так несколько собеседников издания ответили на вопрос, остались ли у президента какие-то близкие друзья. Впрочем, многолетний старший товарищ по "Кварталу", а позже помощник Зеленского в ОП уже давно отошел от дел. Но иногда люди из президентского окружения его все же видят, например, на футболе.
"С одной стороны, да, Зеленский за эти годы Шефира уже "перерос". С другой стороны, думаю, он мог бы полезен. У него мудрый, рассудительный взгляд на вещи, он бы где-то балансировал", – рассуждает один из собеседников издания.
Что касается более одиозного друга – того же Андрея Ермака – то все источники РБК-Украина уверяют, что сейчас он никакого реального влияния на президента не имеет, вопреки настойчивым нарративам в СМИ и соцсетях. Хотя допускают, что какое-то общение между ними сохраняется.
"Ермак, наверное, и дальше президенту что-то подсказывает. Но это "бутиково", не в промышленных масштабах. К кадровой перезагрузке Ермак точно отношения не имел. С другой стороны, ему никто не мешает вести эту его адвокатскую деятельность, помогли ему деньги на заставу собрать. Вообще, после Богдана (экс-главы ОП Андрея Богдана) начальник ввел такой принцип: если уже расставаться, то так, чтобы не поубивать друг друга потом в процессе", – рассказывает собеседник в близком окружении Зеленского.
В таких условиях настоящей отдушиной для президента, говорят его приближенные, является семья, и в частности первая леди Елена Зеленская. Публично она никогда не лезла в политику, но степень ее влияния на супруга не стоит недооценивать.
Именно с ее поддержкой несколько собеседников издания связывают то, что так долго на своем месте продержался министр образования и науки Оксен Лисовой. Хотя депутаты хотели уволить его не первый год, удалось это сделать только при общей перезагрузке Кабмина.
Первая леди Елена Зеленская с президентом (фото: Getty Images)
Елена Зеленская может и помочь карьерному росту отдельных приглянувшихся ей чиновников. Например, Николая Калашника, который за несколько лет прошел путь от главы Дарницкой РГА до главы Киевской областной военной администрации, а в июле – до министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.
"Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето", – говорит собеседник в окружении Зеленского. Другой источник издания подчеркивает, что в какие-то собственные игры Елена Зеленская не играет.
"За все эти семь лет ни разу от нее не видел какой-то интриги или "мутки", она вообще не про это. Она балансирует президента, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать", – резюмирует еще один собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".
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За время каденции Зеленского многие люди в его окружении катались на американских горках, в обоих направлениях. В 2019-ом едва ли кто-то мог представить, что малозаметный член команды Андрей Ермак дорастет до титула "вице-президента". Или что "ухо президента" Андрей Богдан в итоге попадет под санкции. Тем более – что переживавший золотое время олигарх Игорь Коломойский вообще окажется за решеткой на годы.
Неизменным оставался один подход – в президентской команде, в отличие от "Квартала", может быть только одна звезда. "Если ты в команде Зеленского, ты работаешь на Зеленского, а не на себя", – эту фразу РБК-Украина за последние годы слышало много раз, от членов той самой команды разного уровня.
Нарушители этого правила, или просто те, кто волей случая получал слишком большую поддержку в народе, или же начинал играть в какие-то собственные игры, в команде долго не задерживались. Культовая в политических кругах формулировка, с которой Леонид Кучма в свое время уволил с премьерского поста Евгения Марчука – "за формирование собственного политического имиджа" – оказалась применима и в новейшую эпоху. Пусть на этот раз не публично.
Но подобный подход имеет и обратную сторону. Президент несет абсолютную ответственность и за все происходящее в стране, в тылу и на фронте, и за всех людей, которых он к себе приблизил и наделил полномочиями. А окружение утянуло на дно не одного топ-политика. Об этом Зеленскому могли бы рассказать и другие его предшественники на посту.
Вопросы-ответы:
– Кто после увольнения Андрея Ермака отвечает за внутреннюю политику и кадры?
Основной объем задач по внутренней политике, и контролю за парламентом взял на себя глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кадровая функция Ермака рассредоточена между рядом игроков.
– Какую роль в новой системе власти играет глава СВР Рустем Умеров?
Умеров сфокусирован на непубличной дипломатии, контактах с ключевыми международными партнерами и поиске альтернативных каналов поставки вооружений.
– Изменилось ли положение Кирилла Буданова в Офисе президента?
Глава ОП окончательно наладил рабочие отношения с президентом и выстраивает коммуникацию с депутатами Рады. У Зеленского видят его в качестве "младшего политического партнера".
– Кто определяет информационную повестку и график Владимира Зеленского?
Стратегической коммуникацией, антикризисными мерами и вечерними обращениями занимается советник Дмитрий Литвин, а оперативное управление графиком и встречами ведет Мария Левченко.
– Влияет ли Елена Зеленская на принятие кадровых и политических решений?
Первая леди не ведет собственных политических игр, но обладает неформальным "золотым правом вето", способным заблокировать нежелательные инициативы или кадровые решения.