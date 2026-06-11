RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жара отступает, а грозы - нет: синоптики опровергли фейк о резком похолодании до +7

17:08 11.06.2026 Чт
5 мин
Как на самом деле изменится температура и где именно?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине ожидается нестабильная (фото иллюстративное: Getty Images)

В ближайшее время погоду в Украине "разделит" активный атмосферный фронт из Западной Европы. Пока одни регионы накроет похолодание с грозами и шквалами, в других областях будет по-летнему тепло.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • К чему готовиться: информация о якобы сильном похолодании в Украине до +7°С - существенное преувеличение, на самом деле погода будет просто свежей и комфортной.
  • Где прохладнее всего: ближайшей ночью активный атмосферный фронт "накроет" запад Украины, там температура изменится больше всего (+15...+20°С днем 12 июня).
  • "Желтая" опасность: в пятницу осадки вероятны почти по всей Украине, в отдельных областях пройдут значительные дожди с грозами, местами - с градом и шквалами 15-20 м/с.
  • Температурный раскол: пока запад и часть центра накроет свежий воздух, на востоке, юге и в большинстве других областей удержится летнее тепло до +24...+29°С.
  • Прогноз на выходные: в течение 13-14 июня атмосферный фронт будет ослабевать, однако периодические кратковременные дожди с грозами удержатся в большинстве регионов.
  • Что потом: с началом следующей недели синоптическая ситуация в Украине кардинально не изменится (вероятность дождей будет сохраняться), температура после небольшого снижения вернется к примерно предыдущим значениям.

Как изменится синоптическая ситуация в ближайшее время

– В целом синоптическая ситуация у нас будет развиваться интенсивно.

Завтра (в пятницу, 12 июня, - Ред.) мы ожидаем неустойчивую, добрую на дожди - с большим количеством дождей - погоду в Украине.

Ее будет обусловливать активный атмосферный фронт, который будет перемещаться из Западной Европы.

Он будет пролегать почти меридионально (то есть вдоль географического меридиана, с севера на юг или наоборот, - Ред.).

Ночью - будет влиять на западные области. Далее - будет перемещаться в восточном направлении, охватывая своим влиянием всю территорию страны.

Давление и влажность будут испытывать колебания.

Юго-восточный ветер постепенно будет переходить на северо-западный. Будет происходить постоянная смена воздушных масс.

За фронтом будет поступать прохладный воздух с северо-запада, вытесняя жару с территорий от нашей западной границы.

Включая Житомирскую и Винницкую области.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Насколько сильно похолодает и что будет с осадками

– Завтра мы ожидаем в западных областях ночью - значительные, а днем - умеренные дожди. Кое-где - грозы.

Значения температуры в ночные часы будут в пределах +9...+14°С, а днем столбики термометров будут достигать +15...+20°С.

Во всех остальных областях ночью будет погода без осадков.

Днем мы ожидаем умеренные, а в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях - значительные дожди, грозы.

В отдельных районах - град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Это уже у нас первый уровень опасности, желтый.

Что касается значений температуры, то в большинстве областей ночью мы ожидаем +13...+18°С, днем +24...+29°С.

И только в Винницкой и Житомирской областях +17...+22°С.

То есть не будет такого, как сейчас мы уже видели, что пишут якобы до +7 градусов будет снижение температуры. Такого - нет.

Просто есть определенное снижение... после прохождения атмосферного фронта... Будет такая, свежая погода. В принципе, комфортная.

Самое ощутимое похолодание - на западе (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в течение выходных дней

– В дальнейшем этот атмосферный фронт будет немного ослабевать и проходить по территории Украины.

Поэтому 13 июня (в субботу, - Ред.) ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем - на Левобережье и западе страны мы ожидаем кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.

На остальной территории будет погода без осадков.

14 июня (в воскресенье, - Ред.) ночью кратковременные дожди мы ожидаем в западных и восточных областях. Днем - по всей территории страны (кроме юго-востока). Кое-где - с грозами.

Значения температуры в большинстве областей будут ночью в пределах +9...+14°С. Днем столбики термометров будут подниматься до +19...+24°С.

Только на юге страны будет несколько теплее.

13 июня на юго-востоке и востоке страны мы ожидаем +24...+29°С.

14 июня на юге и востоке - до +27°С.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Что может принести начало следующей недели

– В течение 15 и 16 июня (понедельника и вторника, - Ред.) будут продолжать выпадать местами кратковременные дожди с грозами.

Только ночью 16 июня у нас будет погода без осадков.

Между тем значение температуры 15-16 июня - будут несущественно колебаться.

Ночью мы ожидаем +7...+13°С, днем +16...+22°С.

Хотя на юге страны ночью +13...+18°С, а днем +22...+27°С.

Начало следующей недели полностью "сухим" не будет (инфографика: РБК-Украина)

Стабилизируется ли погода в Украине позже

– Позже там... будет оставаться неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

А значения температуры - немножечко повысятся.

И, в принципе, такое же самое будет распределение.

На востоке и юго-востоке - до +29 градусов по Цельсию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеЭкологияПогода на деньКлиматологМетеоролог