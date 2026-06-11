Спека відступає, а грози - ні: синоптики спростували фейк про різке похолодання до +7

Найближчим часом погоду в Україні "розділить" активний атмосферний фронт із Західної Європи. Поки одні регіони накриє похолодання з грозами та шквалами, в інших областях буде по-літньому тепло.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
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– В цілому синоптична ситуація в нас буде розвиватися інтенсивно.
Завтра (у п'ятницю, 12 червня, - Ред.) ми очікуємо нестійку, добру на дощі - з великою кількістю дощів - погоду в Україні.
Її зумовлюватиме активний атмосферний фронт, що переміщуватиметься із Західної Європи.
Він пролягатиме майже меридіонально (тобто вздовж географічного меридіана, з півночі на південь або навпаки, - Ред.).
Вночі - впливатиме на західні області. Далі - переміщуватиметься у східному напрямку, охоплюючи своїм впливом всю територію країни.
Тиск та вологість будуть зазнавати коливань.
Південно-східний вітер поступово переходитиме на північно-західний. Відбуватиметься постійна зміна повітряних мас.
За фронтом надходитиме прохолодне повітря з північного заходу, витісняючи спеку з територій від нашого західного кордону.
Включно по Житомирську та Вінницьку області.
– Завтра ми очікуємо в західних областях вночі - значні, а вдень - помірні дощі. Подекуди - грози.
Значення температури у нічні години будуть в межах +9...+14°С, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +15...+20°С.
В усіх інших областях вночі буде погода без опадів.
Вдень ми очікуємо на помірні, а у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях - значні дощі, грози.
В окремих районах - град та шквали 15-20 метрів за секунду.
Це вже у нас є перший рівень небезпеки, жовтий.
Щодо значень температури, то в більшості областей вночі ми очікуємо +13...+18°С, вдень +24...+29°С.
І лише у Вінницькій та Житомирській областях +17...+22°С.
Тобто не буде такого, як зараз ми вже бачили, що пишуть буцімто до +7 градусів буде зниження температури. Такого - немає.
Просто є певне зниження... після проходження атмосферного фронту... Буде така, свіжа погода. В принципі, комфортна.
– Надалі цей атмосферний фронт буде трішки слабшати і проходити територією України.
Тому 13 червня (в суботу, - Ред.) вночі у більшості північних і центральних областей, а вдень - на Лівобережжі та заході країни ми очікуємо на короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.
На решті території буде погода без опадів.
14 червня (в неділю, - Ред.) вночі короткочасні дощі ми очікуємо в західних та східних областях. Вдень - по всій території країни (крім південного сходу). Подекуди - з грозами.
Значення температури в більшості областей будуть вночі в межах +9...+14°С. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +19...+24°С.
Лише на півдні країни буде дещо тепліше.
13 червня на південному сході та сході країни ми очікуємо +24...+29°С.
14 червня на півдні та сході - до +27°С.
– Впродовж 15 та 16 червня (понеділка й вівторка, - Ред.) продовжуватимуть випадати подекуди короткочасні дощі з грозами.
Лише вночі 16 червня у нас буде погода без опадів.
Тим часом значення температури 15-16 червня - будуть неістотно коливатись.
Вночі ми очікуємо +7...+13°С, вдень +16...+22°С.
Хоча на півдні країни вночі +13...+18°С, а вдень +22...+27°С.
– Пізніше там... залишатиметься нестійка погода з короткочасними дощами і грозами.
А значення температури - трішечки підвищаться.
І, в принципі, таке ж саме буде розподілення.
На сході та південному сході - до +29 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні частішають паводки та посухи та як кліматичні зміни впливають на рослинний світ.
Тим часом в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.
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