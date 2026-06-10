Месячная норма осадков за несколько часов: почему в Украине учащаются паводки и засухи
В Украине изменения климата уже ощутимы не только из-за теплых зим или жаркого лета. Одним из самых заметных последствий становятся более частые засухи и паводки, когда за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, а потом дождей не будет неделями.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Экодия" Софья Садогурская.
Главное:
- Темпы нагревания: Украина нагревается быстрее среднемировых показателей. Если глобальная температура выросла на 1,3-1,4°C, то в Украине - уже более 3°C.
- Экстремальные явления: Вместо длительных дождей климат становится "шоковым": месячная норма осадков может выпасть за несколько часов, вызывая паводки, после которых наступают длительные засухи.
- Главные риски: Из-за потепления растет дефицит воды, усиливается эрозия почв, что угрожает сельскому хозяйству, и учащаются природные пожары.
- Уже не исключение: Бесснежные зимы и длительные волны аномальной жары становятся привычным явлением.
Бесснежные зимы и волны жары
По словам эксперта, украинцы уже могут наблюдать изменения климата в повседневной жизни. Одним из примеров являются почти бесснежные зимы, которые в последние годы стали привычным явлением.
"Эти изменения мы видим уже в собственной жизни: от бесснежных зим до волн тепла летом, когда держатся очень высокие температуры в течение долгого времени", - отметила Садогурская.
Она говорит, что нынешняя зима была скорее исключением и больше соответствовала климатической норме для украинских широт.
Почему становится больше паводков и засух
Эксперт отмечает, что экстремальные погодные явления в Украине становятся не только чаще, но и интенсивнее.
"Каждый год мы видим сообщения о засухе в одних местах или наоборот паводки в других регионах, и их становится все больше и больше", - пояснила она.
По ее словам, изменение климата приводит к тому, что осадки распределяются неравномерно. Вместо длительных умеренных дождей все чаще наблюдаются сильные ливни.
"За несколько часов может выпасть половина или месячная норма осадков, а потом дождей не будет совсем еще очень долго", - сказала Садогурская.
Из-за этого в одних регионах возникают подтопления и паводки, а в других - дефицит влаги и засухи.
Украина нагревается быстрее планеты
По словам эксперта, Украина относится к регионам, где потепление происходит быстрее среднемировых темпов. Если средняя глобальная температура уже повысилась примерно на 1,3-1,4 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, то в Украине локально этот показатель превышает 3 градуса.
Причинами такого явления является географическое расположение страны, влияние океанов и полярных регионов, которые также нагреваются быстрее средних показателей на планете.
"Разные регионы планеты нагреваются по-разному. Украина вместе с Европой находится в том месте, которое нагревается быстрее", - пояснила Садогурская.
Какие риски прогнозируют климатологи
Эксперты предупреждают, что из-за изменения климата в Украине могут обостриться проблемы с водообеспечением, особенно на юге и востоке страны.
Также растут риски эрозии почв, что негативно влияет на сельское хозяйство. Кроме того, из-за повышения температуры и ухудшения состояния экосистем может увеличиваться количество природных пожаров.
Показательным примером стала засуха летом 2024 года, которая, по словам эксперта, охватила около двух третей территории Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на сильные морозы и снегопады зимой 2025-2026 годов, климатологи не прогнозируют возвращение длительных суровых зим в Украине. Из-за изменения климата зимы в Украине в дальнейшем будут становиться короче и теплее, хотя периодические волны сильных морозов и в дальнейшем будут случаться.
Также мы рассказывали о прогнозах климатологов относительно 2026 года, который может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений.