Месячная норма осадков за несколько часов: почему в Украине учащаются паводки и засухи

В Украине изменения климата уже ощутимы не только из-за теплых зим или жаркого лета. Одним из самых заметных последствий становятся более частые засухи и паводки, когда за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, а потом дождей не будет неделями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Экодия" Софья Садогурская.

Главное: Темпы нагревания: Украина нагревается быстрее среднемировых показателей. Если глобальная температура выросла на 1,3-1,4°C, то в Украине - уже более 3°C.

Украина нагревается быстрее среднемировых показателей. Если глобальная температура выросла на 1,3-1,4°C, то в Украине - уже более 3°C. Экстремальные явления: Вместо длительных дождей климат становится "шоковым": месячная норма осадков может выпасть за несколько часов, вызывая паводки, после которых наступают длительные засухи.

Вместо длительных дождей климат становится "шоковым": месячная норма осадков может выпасть за несколько часов, вызывая паводки, после которых наступают длительные засухи. Главные риски: Из-за потепления растет дефицит воды, усиливается эрозия почв, что угрожает сельскому хозяйству, и учащаются природные пожары.

Из-за потепления растет дефицит воды, усиливается эрозия почв, что угрожает сельскому хозяйству, и учащаются природные пожары. Уже не исключение: Бесснежные зимы и длительные волны аномальной жары становятся привычным явлением.

Бесснежные зимы и волны жары

По словам эксперта, украинцы уже могут наблюдать изменения климата в повседневной жизни. Одним из примеров являются почти бесснежные зимы, которые в последние годы стали привычным явлением.

"Эти изменения мы видим уже в собственной жизни: от бесснежных зим до волн тепла летом, когда держатся очень высокие температуры в течение долгого времени", - отметила Садогурская.

Она говорит, что нынешняя зима была скорее исключением и больше соответствовала климатической норме для украинских широт.

Почему становится больше паводков и засух

Эксперт отмечает, что экстремальные погодные явления в Украине становятся не только чаще, но и интенсивнее.

"Каждый год мы видим сообщения о засухе в одних местах или наоборот паводки в других регионах, и их становится все больше и больше", - пояснила она.

По ее словам, изменение климата приводит к тому, что осадки распределяются неравномерно. Вместо длительных умеренных дождей все чаще наблюдаются сильные ливни.

"За несколько часов может выпасть половина или месячная норма осадков, а потом дождей не будет совсем еще очень долго", - сказала Садогурская.

Из-за этого в одних регионах возникают подтопления и паводки, а в других - дефицит влаги и засухи.

Украина нагревается быстрее планеты

По словам эксперта, Украина относится к регионам, где потепление происходит быстрее среднемировых темпов. Если средняя глобальная температура уже повысилась примерно на 1,3-1,4 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, то в Украине локально этот показатель превышает 3 градуса.

Причинами такого явления является географическое расположение страны, влияние океанов и полярных регионов, которые также нагреваются быстрее средних показателей на планете.

"Разные регионы планеты нагреваются по-разному. Украина вместе с Европой находится в том месте, которое нагревается быстрее", - пояснила Садогурская.

Какие риски прогнозируют климатологи

Эксперты предупреждают, что из-за изменения климата в Украине могут обостриться проблемы с водообеспечением, особенно на юге и востоке страны.

Также растут риски эрозии почв, что негативно влияет на сельское хозяйство. Кроме того, из-за повышения температуры и ухудшения состояния экосистем может увеличиваться количество природных пожаров.

Показательным примером стала засуха летом 2024 года, которая, по словам эксперта, охватила около двух третей территории Украины.