Опасные зеленые "пришельцы". Как климат и люди меняют растительный мир Украины
Климатические изменения ощутимо влияют на природу Украины. Однако опасные растения-"пришельцы" захватывают наши территории не только из-за этого.
Об этом рассказала в интервью РБК-Украина эксперт климатического отдела общественной организации "Екодія" Софья Садогурская.
Главное:
- Глобальные изменения: из-за потепления и человеческой деятельности "традиционные" украинские растения все чаще вытесняются агрессивными "пришельцами".
- Реальная опасность: завезенные когда-то Борщевик Сосновского и Амброзия уже оккупировали немалые территории, угрожая людям тяжелыми ожогами и сильной аллергией.
- Необходимые шаги: остановить нашествие инвазионных видов можно только с помощью конкретных решений на уровне государства и громад.
Как и почему меняется распространение видов
Специалист рассказала, что в целом "изменение климата может вызвать изменения в ареалах распространения видов".
"Менее толерантные к потеплению и засушливым условиям виды могут заменяться теми, которые более адаптированы к этим условиям", - объяснила она.
Садогурская уточнила, что это могут быть:
- как традиционные - "местные" - виды растений;
- так и новые - "пришельцы" - неместные инвазивные виды (быстро распространяющиеся и вытесняющие местных представителей).
"Возникает ситуация, когда виды, попадая в новые условия, адаптируются и вытесняют местные, которые не готовы к таким изменениям", - поделилась она.
В то же время эксперт отметила, что виды могут распространяться на новые территории "не только из-за изменения климата", ведь "весомым фактором стал сам человек".
"До того, как люди начали путешествовать между континентами, заниматься активной интродукцией (переносом в новые регионы) неместных видов, виды, например, из Европы не попадали в Северную Америку настолько стремительно", - сообщила специалист.
Раньше, по ее словам, "это происходило как естественный, медленный процесс".
Какие опасные растения "поселились" в Украине
"Сейчас, когда человечество активно перемещает виды, это стало проблемой", - констатировала Садогурская.
В качестве примера она привела ситуацию с борщевиком.
"В Украину во времена СССР легкомысленно был завезен Борщевик Сосновского как силоносная культура", - напомнила эксперт общественной организации.
Как цветет Борщевик Сосновского (фото: wikipedia.org/Ummagumma)
Сейчас же это - "агрессивный карантинный вид, захватывающий луга и обочины и представляющий серьезную угрозу для здоровья людей из-за чрезвычайно опасного сока, вызывающего тяжелые ожоги".
Борщевик Сосновского захватывает все большие территории (фото: wikipedia.org/Kenraiz Krzysztof Ziarnek)
Другой такой пример, по словам Садогурской, это Амброзия полыннолистная.
Амброзия полыннолистная - опасный карантинный сорняк (фото: lab.gov.ua)
"Попавшая к нам из Северной Америки и известная многим людям в Украине как сильный аллерген", - отметила она.
Амброзия во время цветения (фото: lab.gov.ua)
Такая ситуация с распространением инвазионных видов, по мнению специалиста, требует:
- законодательного регулирования на уровне государства;
- конкретных мер в рамках природоохранных объектов и громад.
"Это еще один дополнительный вызов, связанный с изменением климата", - подытожила Садогурская.
Напомним, ранее мы рассказывали, как майская непогода ударила по будущему урожаю некоторых растений и деревьев.
Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле растения - зеленые и как "умирают" деревья.
Читайте также о растениях для космоса - какие культуры уже выращивают на орбите и что сможет расти на Марсе.