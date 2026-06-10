Опасные зеленые "пришельцы". Как климат и люди меняют растительный мир Украины

Климатические изменения ощутимо влияют на природу Украины. Однако опасные растения-"пришельцы" захватывают наши территории не только из-за этого.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина эксперт климатического отдела общественной организации "Екодія" Софья Садогурская .

Главное: Глобальные изменения : из-за потепления и человеческой деятельности "традиционные" украинские растения все чаще вытесняются агрессивными "пришельцами".

: из-за потепления и человеческой деятельности "традиционные" украинские растения все чаще вытесняются агрессивными "пришельцами". Реальная опасность : завезенные когда-то Борщевик Сосновского и Амброзия уже оккупировали немалые территории, угрожая людям тяжелыми ожогами и сильной аллергией.

: завезенные когда-то Борщевик Сосновского и Амброзия уже оккупировали немалые территории, угрожая людям тяжелыми ожогами и сильной аллергией. Необходимые шаги: остановить нашествие инвазионных видов можно только с помощью конкретных решений на уровне государства и громад.

Как и почему меняется распространение видов

Специалист рассказала, что в целом "изменение климата может вызвать изменения в ареалах распространения видов".

"Менее толерантные к потеплению и засушливым условиям виды могут заменяться теми, которые более адаптированы к этим условиям", - объяснила она.

Садогурская уточнила, что это могут быть:

как традиционные - "местные" - виды растений;

так и новые - "пришельцы" - неместные инвазивные виды (быстро распространяющиеся и вытесняющие местных представителей).

"Возникает ситуация, когда виды, попадая в новые условия, адаптируются и вытесняют местные, которые не готовы к таким изменениям", - поделилась она.

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В то же время эксперт отметила, что виды могут распространяться на новые территории "не только из-за изменения климата", ведь "весомым фактором стал сам человек".

"До того, как люди начали путешествовать между континентами, заниматься активной интродукцией (переносом в новые регионы) неместных видов, виды, например, из Европы не попадали в Северную Америку настолько стремительно", - сообщила специалист.

Раньше, по ее словам, "это происходило как естественный, медленный процесс".

Какие опасные растения "поселились" в Украине

"Сейчас, когда человечество активно перемещает виды, это стало проблемой", - констатировала Садогурская.

В качестве примера она привела ситуацию с борщевиком.

"В Украину во времена СССР легкомысленно был завезен Борщевик Сосновского как силоносная культура", - напомнила эксперт общественной организации.

Как цветет Борщевик Сосновского (фото: wikipedia.org/Ummagumma)

Сейчас же это - "агрессивный карантинный вид, захватывающий луга и обочины и представляющий серьезную угрозу для здоровья людей из-за чрезвычайно опасного сока, вызывающего тяжелые ожоги".

Борщевик Сосновского захватывает все большие территории (фото: wikipedia.org/Kenraiz Krzysztof Ziarnek)

Другой такой пример, по словам Садогурской, это Амброзия полыннолистная.

Амброзия полыннолистная - опасный карантинный сорняк (фото: lab.gov.ua)

"Попавшая к нам из Северной Америки и известная многим людям в Украине как сильный аллерген", - отметила она.

Амброзия во время цветения (фото: lab.gov.ua)

Такая ситуация с распространением инвазионных видов, по мнению специалиста, требует:

законодательного регулирования на уровне государства;

конкретных мер в рамках природоохранных объектов и громад.

"Это еще один дополнительный вызов, связанный с изменением климата", - подытожила Садогурская.