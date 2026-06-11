Жара отступает, а грозы - нет: синоптики опровергли фейк о резком похолодании до +7
В ближайшее время погоду в Украине "разделит" активный атмосферный фронт из Западной Европы. Пока одни регионы накроет похолодание с грозами и шквалами, в других областях будет по-летнему тепло.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
- К чему готовиться: информация о якобы сильном похолодании в Украине до +7°С - существенное преувеличение, на самом деле погода будет просто свежей и комфортной.
- Где прохладнее всего: ближайшей ночью активный атмосферный фронт "накроет" запад Украины, там температура изменится больше всего (+15...+20°С днем 12 июня).
- "Желтая" опасность: в пятницу осадки вероятны почти по всей Украине, в отдельных областях пройдут значительные дожди с грозами, местами - с градом и шквалами 15-20 м/с.
- Температурный раскол: пока запад и часть центра накроет свежий воздух, на востоке, юге и в большинстве других областей удержится летнее тепло до +24...+29°С.
- Прогноз на выходные: в течение 13-14 июня атмосферный фронт будет ослабевать, однако периодические кратковременные дожди с грозами удержатся в большинстве регионов.
- Что потом: с началом следующей недели синоптическая ситуация в Украине кардинально не изменится (вероятность дождей будет сохраняться), температура после небольшого снижения вернется к примерно предыдущим значениям.
Как изменится синоптическая ситуация в ближайшее время
– В целом синоптическая ситуация у нас будет развиваться интенсивно.
Завтра (в пятницу, 12 июня, - Ред.) мы ожидаем неустойчивую, добрую на дожди - с большим количеством дождей - погоду в Украине.
Ее будет обусловливать активный атмосферный фронт, который будет перемещаться из Западной Европы.
Он будет пролегать почти меридионально (то есть вдоль географического меридиана, с севера на юг или наоборот, - Ред.).
Ночью - будет влиять на западные области. Далее - будет перемещаться в восточном направлении, охватывая своим влиянием всю территорию страны.
Давление и влажность будут испытывать колебания.
Юго-восточный ветер постепенно будет переходить на северо-западный. Будет происходить постоянная смена воздушных масс.
За фронтом будет поступать прохладный воздух с северо-запада, вытесняя жару с территорий от нашей западной границы.
Включая Житомирскую и Винницкую области.
Насколько сильно похолодает и что будет с осадками
– Завтра мы ожидаем в западных областях ночью - значительные, а днем - умеренные дожди. Кое-где - грозы.
Значения температуры в ночные часы будут в пределах +9...+14°С, а днем столбики термометров будут достигать +15...+20°С.
Во всех остальных областях ночью будет погода без осадков.
Днем мы ожидаем умеренные, а в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях - значительные дожди, грозы.
В отдельных районах - град и шквалы 15-20 метров в секунду.
Это уже у нас первый уровень опасности, желтый.
Что касается значений температуры, то в большинстве областей ночью мы ожидаем +13...+18°С, днем +24...+29°С.
И только в Винницкой и Житомирской областях +17...+22°С.
То есть не будет такого, как сейчас мы уже видели, что пишут якобы до +7 градусов будет снижение температуры. Такого - нет.
Просто есть определенное снижение... после прохождения атмосферного фронта... Будет такая, свежая погода. В принципе, комфортная.
Самое ощутимое похолодание - на западе (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды в течение выходных дней
– В дальнейшем этот атмосферный фронт будет немного ослабевать и проходить по территории Украины.
Поэтому 13 июня (в субботу, - Ред.) ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем - на Левобережье и западе страны мы ожидаем кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.
На остальной территории будет погода без осадков.
14 июня (в воскресенье, - Ред.) ночью кратковременные дожди мы ожидаем в западных и восточных областях. Днем - по всей территории страны (кроме юго-востока). Кое-где - с грозами.
Значения температуры в большинстве областей будут ночью в пределах +9...+14°С. Днем столбики термометров будут подниматься до +19...+24°С.
Только на юге страны будет несколько теплее.
13 июня на юго-востоке и востоке страны мы ожидаем +24...+29°С.
14 июня на юге и востоке - до +27°С.
Что может принести начало следующей недели
– В течение 15 и 16 июня (понедельника и вторника, - Ред.) будут продолжать выпадать местами кратковременные дожди с грозами.
Только ночью 16 июня у нас будет погода без осадков.
Между тем значение температуры 15-16 июня - будут несущественно колебаться.
Ночью мы ожидаем +7...+13°С, днем +16...+22°С.
Хотя на юге страны ночью +13...+18°С, а днем +22...+27°С.
Начало следующей недели полностью "сухим" не будет (инфографика: РБК-Украина)
Стабилизируется ли погода в Украине позже
– Позже там... будет оставаться неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.
А значения температуры - немножечко повысятся.
И, в принципе, такое же самое будет распределение.
На востоке и юго-востоке - до +29 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине учащаются паводки и засухи и как климатические изменения влияют на растительный мир.
Тем временем в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июнь в Украине в целом.
Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.