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Спека відступає, а грози - ні: синоптики спростували фейк про різке похолодання до +7

17:08 11.06.2026 Чт
4 хв
Як насправді зміниться температура і де саме?
aimg Ірина Костенко
Спека відступає, а грози - ні: синоптики спростували фейк про різке похолодання до +7 Погода в Україні очікується нестабільна (фото ілюстративне: Getty Images)
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Найближчим часом погоду в Україні "розділить" активний атмосферний фронт із Західної Європи. Поки одні регіони накриє похолодання з грозами та шквалами, в інших областях буде по-літньому тепло.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • До чого готуватись: інформація про нібито сильне похолодання в Україні до +7°С - суттєве перебільшення, насправді погода буде просто свіжою та комфортною.
  • Де найпрохолодніше: найближчої ночі активний атмосферний фронт "накриє" захід України, там температура зміниться найбільше (+15...+20°С вдень 12 червня).
  • "Жовта" небезпека: у п'ятницю опади ймовірні майже по всій Україні, в окремих областях пройдуть значні дощі з грозами, місцями - з градом і шквалами 15-20 м/с.
  • Температурний розкол: поки захід та частину центру накриє свіже повітря, на сході, півдні та в більшості інших областей втримається літнє тепло до +24...+29°С.
  • Прогноз на вихідні: впродовж 13-14 червня атмосферний фронт слабшатиме, проте періодичні короткочасні дощі з грозами втримаються у більшості регіонів.
  • Що потім: із початком наступного тижня синоптична ситуація в Украні кардинально не зміниться (ймовірність дощів зберігатиметься), температура після невеликого зниження повернеться до приблизно попередніх значень.

Як зміниться синоптична ситуація найближчим часом

– В цілому синоптична ситуація в нас буде розвиватися інтенсивно.

Завтра (у п'ятницю, 12 червня, - Ред.) ми очікуємо нестійку, добру на дощі - з великою кількістю дощів - погоду в Україні.

Її зумовлюватиме активний атмосферний фронт, що переміщуватиметься із Західної Європи.

Він пролягатиме майже меридіонально (тобто вздовж географічного меридіана, з півночі на південь або навпаки, - Ред.).

Вночі - впливатиме на західні області. Далі - переміщуватиметься у східному напрямку, охоплюючи своїм впливом всю територію країни.

Тиск та вологість будуть зазнавати коливань.

Південно-східний вітер поступово переходитиме на північно-західний. Відбуватиметься постійна зміна повітряних мас.

За фронтом надходитиме прохолодне повітря з північного заходу, витісняючи спеку з територій від нашого західного кордону.

Включно по Житомирську та Вінницьку області.

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Наскільки сильно похолодає та що буде з опадами

– Завтра ми очікуємо в західних областях вночі - значні, а вдень - помірні дощі. Подекуди - грози.

Значення температури у нічні години будуть в межах +9...+14°С, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +15...+20°С.

В усіх інших областях вночі буде погода без опадів.

Вдень ми очікуємо на помірні, а у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях - значні дощі, грози.

В окремих районах - град та шквали 15-20 метрів за секунду.

Це вже у нас є перший рівень небезпеки, жовтий.

Щодо значень температури, то в більшості областей вночі ми очікуємо +13...+18°С, вдень +24...+29°С.

І лише у Вінницькій та Житомирській областях +17...+22°С.

Тобто не буде такого, як зараз ми вже бачили, що пишуть буцімто до +7 градусів буде зниження температури. Такого - немає.

Просто є певне зниження... після проходження атмосферного фронту... Буде така, свіжа погода. В принципі, комфортна.

Спека відступає, а грози - ні: синоптики спростували фейк про різке похолодання до +7Найвідчутніше похолодання - на заході (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди впродовж вихідних днів

– Надалі цей атмосферний фронт буде трішки слабшати і проходити територією України.

Тому 13 червня (в суботу, - Ред.) вночі у більшості північних і центральних областей, а вдень - на Лівобережжі та заході країни ми очікуємо на короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.

На решті території буде погода без опадів.

14 червня (в неділю, - Ред.) вночі короткочасні дощі ми очікуємо в західних та східних областях. Вдень - по всій території країни (крім південного сходу). Подекуди - з грозами.

Значення температури в більшості областей будуть вночі в межах +9...+14°С. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +19...+24°С.

Лише на півдні країни буде дещо тепліше.

13 червня на південному сході та сході країни ми очікуємо +24...+29°С.

14 червня на півдні та сході - до +27°С.

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Що може принести початок наступного тижня

– Впродовж 15 та 16 червня (понеділка й вівторка, - Ред.) продовжуватимуть випадати подекуди короткочасні дощі з грозами.

Лише вночі 16 червня у нас буде погода без опадів.

Тим часом значення температури 15-16 червня - будуть неістотно коливатись.

Вночі ми очікуємо +7...+13°С, вдень +16...+22°С.

Хоча на півдні країни вночі +13...+18°С, а вдень +22...+27°С.

Спека відступає, а грози - ні: синоптики спростували фейк про різке похолодання до +7Початок наступного тижня повністю "сухим" не буде (інфографіка: РБК-Україна)

Чи стабілізується погода в Україні пізніше

– Пізніше там... залишатиметься нестійка погода з короткочасними дощами і грозами.

А значення температури - трішечки підвищаться.

І, в принципі, таке ж саме буде розподілення.

На сході та південному сході - до +29 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні частішають паводки та посухи та як кліматичні зміни впливають на рослинний світ.

Тим часом в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.

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