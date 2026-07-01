Жара бьет рекорды. В каких областях Украины новые исторические максимумы (карта)

В течение 30 июня волна аномальной жары, накрывшая Украину, установила ряд новых температурных рекордов. Дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Рекорды дня : 30 июня 2026 года новые температурные максимумы зафиксировали в 11 областных центрах Украины.

: 30 июня 2026 года новые температурные максимумы зафиксировали в 11 областных центрах Украины. Масштаб аномалии : дневная температура превысила предыдущие исторические показатели для этой даты на 0,1-4,2°C.

: дневная температура превысила предыдущие исторические показатели для этой даты на 0,1-4,2°C. Самая высокая температура : максимальное рекордное значение на протяжении дня зафиксировали в Николаеве (38,3°C).

: максимальное рекордное значение на протяжении дня зафиксировали в Николаеве (38,3°C). Дополнительно: детальные данные о локальных температурных рекордах можно найти на официальных страницах региональных гидрометцентров в соцсетях.

Масштаб температурных аномалий

Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в течение 30 июня 2026 года новые температурные рекорды были установлены в 11 областных центрах.

Украинцам объяснили, что в этих областях дневные максимумы "снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".

Сообщается также, исходя из данных различных метеорологических станций, что за этот день превышение исторических температурных значений составляло от 0,1 до 4,2°C.

Где именно обновились температурные рекорды

Исходя из опубликованной Укргидрометцентром карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы на протяжении 30 июня наблюдались:

в Николаеве - 38,3°C;

в Херсоне - 36,9°C;

в Ужгороде - 36,5°C;

в Ровно - 34,9°C;

в Тернополе - 34,8°C;

в Кропивницком - 34,7°C;

во Львове - 34,5°C;

в Луцке - 34,3°C;

в Виннице - 34,3°C;

в Житомире - 33,5°C;

в Хмельницком - 32,4°C.

Температурные рекорды в областных центрах Украины, зафиксированные 30 июня 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В Укргидрометцентре поделились также ссылками на страницы других областных или региональных центров по гидрометеорологии в социальных сетях.

Там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат.