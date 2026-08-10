РФ массированно атаковала Сумы КАБами: повреждены дома, пострадали 10 человек

Российские оккупанты в ночь на 10 августа атаковали жилой сектор Сум КАБами. В результате авиаударов в городе зафиксированы поврежденные дома и пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, город оказался под атакой примерно в 03:00. По данным местных властей, оккупанты нанесли 5 ударов КАБами по гражданской инфраструктуре.

"По меньшей мере, пять человек пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Есть повреждения в жилом секторе. Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", - написал Григоров.

Он добавил, что попадания произошли на трех локациях в двух районах. В то же время, начальник МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что попадания зафиксированы в Заречном и Ковпаковском районах.

"Повреждены частные дома, многоквартирные дома, объекты инфраструктуры", - проинформировал он в Telegram.

Обновлено в 10:06. В результате атаки на Сумы пострадали по меньшей мере 10 человек, говорят в ГСЧС.

Фото: пострадали 10 человек в Сумах (dsns_telegram/71191)

"Попадания зафиксированы по трем адресам. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, гражданские автомобили и нежилые помещения. На одной из локаций из-под завалов спасатели деблокировали человека и передали медикам", - говорится в заявлении.

Фото: последствия обстрела Сум (dsns_telegram/71191)

В результате обстрела возник пожар частного дома.