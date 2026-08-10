РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР

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Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в первой части интервью РБК-Украина рассказал о мотивах и целях рекордных ударов РФ, остановке производства "Кинжалов" и Х-32, ставке Москвы на новые шахеды и создании российского аналога Starlink.

Главное: РФ наращивает ракетные удары . В июле она запустила 153 крылатых и 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. В дальнейшем они могут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу в обстрелах вряд ли будут делать – это будет зависеть от возможностей их производства.

. В июле она запустила 153 крылатых и 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. В дальнейшем они могут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу в обстрелах вряд ли будут делать – это будет зависеть от возможностей их производства. Перевыполнение планов. По основным типам ракет сейчас РФ выполняет план производства – на уровне 110-120% в месяц. Годовой план по "Цирконам" и модернизированным "Ониксам" был выполнен за семь месяцев.

По основным типам ракет сейчас РФ выполняет план производства – на уровне 110-120% в месяц. Годовой план по "Цирконам" и модернизированным "Ониксам" был выполнен за семь месяцев. Ставка на новые шахеды. В августе Москва планирует изготовить 11 тысяч ударных БПЛА разных типов. Сейчас они перенастраивают производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5".

В августе Москва планирует изготовить 11 тысяч ударных БПЛА разных типов. Сейчас они перенастраивают производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5". Цели атак. РФ концентрирует атаки на украинском ОПК, логистике и энергообъектах, от которых зависят логистика и портовая инфраструктура. Кроме того, агрессор пытается поражать и гражданскую инфраструктуру, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране.

РФ концентрирует атаки на украинском ОПК, логистике и энергообъектах, от которых зависят логистика и портовая инфраструктура. Кроме того, агрессор пытается поражать и гражданскую инфраструктуру, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. "Кинжалы" на паузе. Прирост производства баллистики произошел в том числе за счет того, что с апреля они приостановили выпуск "Кинжалов" и Х-32. Деньги и комплектующие для них перераспределили для других типов ракет, которые считаются более точными.

Прирост производства баллистики произошел в том числе за счет того, что с апреля они приостановили выпуск "Кинжалов" и Х-32. Деньги и комплектующие для них перераспределили для других типов ракет, которые считаются более точными. Аналог Starlink. Москва создает свой аналог этой системы - "Рассвет" и запускает ее гораздо быстрее, чем это предполагалось их планами. Пока они могут работать только фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией.

Июль этого года стал одним из самых сложных месяцев для украинской противовоздушной обороны. По количеству применяемых баллистических и гиперзвуковых ракет российские войска вышли на рекордные показатели.

Меняется не только масштаб атак, но и их системность, цели и структура. Если раньше Москва организовывала комбинированные атаки с десятками ракет разных типов и сотнями дронов – чтобы "прорвать" ПВО столицы, то сейчас делает ставку на баллистику – на фоне дефицита перехватчиков для Patriot. Параллельно вместо исключительно массовых волн обычных "шахедов" РФ начинает активнее применять новые реактивные "герани".

Насколько российское производство ракет и дронов позволяет сохранять интенсивность таких атак и каких целей Москва стремится достичь, наращивая удары по Украине – об этом в первой части разговора РБК-Украина с заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майором Вадимом Скибицким.

– В июле Россия, по подсчетам ряда медиа и OSINT-обозревателей, выпустила по территории Украины около 380 ракет. Это рекордное месячное количество с начала полномасштабного вторжения или по меньшей мере – с осени 2022-го, с тех пор как Воздушные силы начали публиковать регулярные сведения. С чем связан такой всплеск?

– По оценкам Главного управления разведки, по количеству запущенных крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 июльский показатель был вторым после февраля. Тогда россияне запустили по нам 157 таких ракет, а в июле – 153.

Если же говорить о баллистических и гиперзвуковых ракетах – 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У с С-400 и "Циркон" – то их противник запустил в июле 198. Это самый высокий показатель в этом году.

С чем это связано? В первую очередь с тем, что они к этому готовились. По данным военной разведки, показатели применения ракетного вооружения со стороны россиян начали расти еще с апреля. В апреле была 61 баллистическая ракета, в мае – 107, июне – 134. Помните, раньше они совершали атаки с интервалом раз в десять дней? Потом – раз в неделю. Сейчас еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения.

Второй важный индикатор, которому ГУР имеет документальное подтверждение – это план производства врага и фактическое выполнение этих планов. Например, по таким образцам как "Циркон", "Оникс" (сначала они были противокорабельные, после модернизации они используются по наземным целям) – по состоянию на 3 августа противник уже выполнил годовой план по их производству, определенный в государственном оборонном заказе.

ГУР - о производстве российских "Цирконов" и "Ониксов" (коллаж: РБК-Украина)

За 7 месяцев этого года они уже изготовили 33 "Циркона", это данные на 3 августа. То же с "Ониксом" – на 3 августа они изготовили уже 60 единиц.

– У них такой прирост и по другим средствам поражения?

– В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц – на уровне 110-120%. Согласно данным ГУР МО Украины, план по производству Х-101 в июле был выполнен на 140%, "Калибров" – на 111%, крылатой ракеты Х-35 – 200%.

План производства на август по Х-101 – 72 единицы, на июль показатели были такими же, но они произвели больше – 87 ракет. По 3М14 "Калибр": план на август – 26 единиц, в июле планировали столько же, а изготовили 29.

То есть Москва делает акцент на производстве определенных средств поражения и на них перераспределяют средства. Такую тенденцию мы видим примерно со второго квартала этого года. И это логично: если есть определенные типы ракет, которые доходят до целей, они увеличивают их производство. Кроме того, они делают упор на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие.

Однако при этом авиационный компонент ударов они привлекают меньше. У россиян есть технические проблемы с крылатыми ракетами и с самолетами – не все ракеты сходят в момент пуска. Для страхования они привлекают резервную авиацию.

Из нового, что появилось в этом году - "Бандероль" и "Дань-Т" - это баражирующие боеприпасы, которые запускают с вертолетов. Сейчас они работают над тем, чтобы запускать их из самолетов. Появился "Циркон" и модернизированный "Оникс", который раньше мог бить только по морским целям, потому что не срабатывал контраст для целей на земле, он также имеет увеличенную дальность и боевую часть.

Другой пример: плановый показатель ВПК рф по производству ударных беспилотников на август этого года ("Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпия", "Гербера", "Гербера-камикадзе", "Герберц сикер ") - 11 тысяч единиц.

Заместитель начальника ГУР МО – о производстве ударных БПЛА в РФ (коллаж: РБК-Украина)

В июле они немного снизили интенсивность ударов беспилотниками и количество производства, поскольку они перенастраивают производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5". В одной из недавних атак 50% уже составляли именно турбореактивные беспилотники. Теперь для них нам нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малое ПВО.

– С какой целью Россия проводит системные атаки – дважды, трижды в неделю – на Киев и его пригород?

– Ранее ГУР уже сообщало, что россияне способны ежемесячно проводить 3-4 комбинированных атаки, которые будут включать ракеты разных типов плюс беспилотные летательные аппараты. Киев, как и Запорожье, Днепр, Харьков – центры нашего оборонно-промышленного комплекса.

Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по таким двум направлениям нашего ОПК. Первый – это наша баллистика, они стараются не допустить выход на серийное производство этого вооружения. Второй – все, что связано с БПЛА и FPV-дронами. Ведь наши middle- и deepstrike реально дают результаты – и по нефтепереработке врага, и по логистической системе РФ, по Wildberries, а это, в свою очередь, оказывает сильное влияние и на их банковскую систему, и на малый и средний бизнес, и на возможность Москвы вести войну.

– Не преследуют ли они при этом еще одну цель: удары по Киеву могут быть попыткой принуждения к капитуляции с прицелом на то, что столица будет задавать настроения всей стране?

– Как это воспринимается там? У них наиболее защищены два города – Москва и Санкт-Петербург, это фактически и есть Россия. Они делают все для того, чтобы в этих городах не было даже малейшей протестной активности, иначе она масштабируется на всю федерацию. Они исходят из такой же логики по отношению к Украине: если в Киеве будет дестабилизация – она будет распространяться и на другие регионы.

С этой же целью они проводят многие информационные кампании. Например, если они в своей кампании ударов достигают каких-то результатов, дальше они берутся раскручивать эту тему в нашей информсреде – подавая это как повод для обвинения нашей власти, Сил обороны, Воздушных сил и т.д.

Все это сводится к их конечной цели, подкрепленной в их внутренних документах. Во-первых – поскольку им не удается осуществить блицкриг, захватив всю Украину, тогда цель – захват Донецкой и Луганской области. Второе – касается наших будущих выборов: они ставят для себя цель получить в Украине такое руководство, которое было бы по меньшей мере нейтральным в своем отношении к РФ.

– Если говорить о приоритетных целях их атак – это наш ОПК, что еще? Мы также периодически видим информацию о поражениях АЗС, хабах ритейла. То есть как выглядит тот перечень объектов, на которых концентрирует свое внимание Россия?

– Если говорить более широко – это наша критическая инфраструктура. Зимой – это электричество и система теплоснабжения. Сейчас – это, во-первых, ОПК. Во-вторых – это логистика – и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство. Россия устраивает террор по кораблям в Черном море. Это беспрецедентная ситуация – когда не просто поражаются гражданские суда, а методически добиваются и уничтожаются, чтобы не давать нам возможность торговать. В то же время они пытаются атаковать и энергетические объекты, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры.

Кроме того, агрессор пытается поражать и другие элементы инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Россияне же рассказывают, что такие объекты как Rozetka или "Новая почта" доставляют комплектующие к дронам, но в реальности этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора.

К тому же это происходит накануне выборов в РФ, они видят, как повреждена их логистическая система, и они стремятся поддержать собственное население такими ударами: мол, а вот в Украину тоже прилетает.

– Как и откуда Москва получает комплектующие и компоненты для наращивания производства ракетного вооружения и БПЛА?

– Мы регулярно на наших интернет-ресурсах подробно рассказываем об этом. Наиболее критические элементы, например, системы навигации они достают от американских компаний, что-то идет из Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Европы. Причем далеко не все эти компоненты военного или даже двойного назначения – сегодня они используют для вооружения многие элементы исключительно гражданского назначения.

Сейчас они пробуют полностью перейти на комплектующие собственного производства. Например, одна из задач, стоящих для "Дань-Т" – чтобы вся компонентная база была их. Если говорить о "Герань-4" и "Герань-5" – у них стоит проблема турбореактивных двигателей, они пытаются произвести свои. Пока они полностью зависимы в поставках таких двигателей от Китая, и они дорогие, каждый – около 35-40 тысяч долларов.

Для нас это тоже проблемные вопросы, которые подпадают под международные санкции. У нас – в разведывательном сообществе, аппарате СНБО, МИДе, советника президента по вопросам санкций – есть в этом направлении некоторые успехи, мы определяем, какие иностранные критические элементы используются россиянами, все это публикуется и предоставляется нашим партнерам для обработки.

– По каким типам ракет их использование сейчас опережает производство? То есть есть ли какие-то ракеты, которые они во время нынешних атак берут уже из запасов?

– В запас они реально не входят. Сейчас для применения уходит почти все с конвейера. Единственное – те "Калибры", которые сейчас производятся, идут в основном сейчас на обеспечение других флотов, ведь все новые боевые корабли и подводные лодки РФ оснащены этими системами. Фактически они уходят в запас. К тому же у нас процент сбития "Калибров" достигает почти 100% при наличии зенитных ракет.

Те ракеты Х-101, которые не срабатывают во время пуска, повторно отправляют на производство, чтобы проверить и устранить технические проблемы.

– Какие у россиян запасы и ориентировочные объемы производства баллистических ракет 9М723 для "Искандер-М"?

– По данным военной разведки, по состоянию на 5 августа их запас, выделенный для группировки войск – около 130 ракет 9М723. При этом плановый месячный показатель производства – 60 единиц. Однако в июле вместо 60 они изготовили 65.

В военной разведке рассказали о планах и фактическом производстве российских ракет (коллаж: РБК-Украина)

У них сейчас упрощенная система технического контроля при производстве ракет, плюс – им грозят реальные последствия за невыполнения планов. Однако здесь есть еще одно объяснение – россияне смогли нарастить производство баллистических ракет еще и за счет того, что они перестали выпускать "Кинжалы". Соответственно, ракетное топливо идет уже не для "Кинжалов", а на другие баллистические ракеты. Кроме того, они приостановили выпуск и применение Х-32 (модернизацию Х-22), поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили для других типов ракет – которые считаются более эффективными.

– Приостановка выпуска этих образцов ракет фиксируется только в этом месяце, или это уже тенденция последних месяцев?

– Начиная с апреля.

Они работали над тем, чтобы увеличить точность Х-32. Однако результаты нескольких боевых испытаний показывали, что это им не удается, и россияне снова вернули их на доработку, а план по серийному производству приостановили.

ГУР - о том, как РФ удалось нарастить производство баллистических ракет (коллаж: РБК-Украина)

Такие же у них нюансы и с "Кинжалами". Едва ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 метров, а у них – 30 метров и более.

– Мы видим, что они часто стали применять ракеты из комплексов С-400. Неужели у них так много этих ракет, что они могут применять их по наземным целям, а не для ПВО?

– Та ракета, которую противник использует при атаках – РМ-48У – специально создана и запускается по наземным целям. Это не классическая зенитная ракета, которую можно использовать для ПВО, просто для нее ЗРК С-400 используют как пусковую. Это ракета класса "поверхность – поверхность". Она летит по баллистической траектории, имеет скорость 6 Маха. И, что немаловажно, враг наладил производство такой ракеты: план на август – примерно 40 единиц, а их ориентировочные запасы – 400 единиц.

– Иран продолжает помогать России с какими-то технологиями и комплектующими?

– Частично, но это уже не тот уровень сотрудничества, который был в 2022-2023 годах. На сегодняшний день Россия уже способна самостоятельно изготавливать и FPV-дроны, и ударные беспилотники. Более того – они уже пошли вперед, у них другие боевые части, у них 12-, 16-канальные "Кометы", CRP-антенны.

– Если говорить об еще одном союзнике РФ – КНДР. По данным ГУР, рядом с нашей границей россияне разворачивают северокорейское ракетное подразделение. Также, по информации военной разведки, КНДР передала РФ еще 40 ракет KN-23 и KN-24. А сколько в целом этих ракет сейчас у России? И для чего это все Северной Корее?

– КНДР получает в обмен на это свои преференции, зафиксированные еще во время поставки первой партии KN-23 – около 100 таких ракет. Северная Корея получает возможность применения своих средств в реальных боевых условиях и, как следствие, данные для дальнейшей модернизации и совершенствования этих ракет.

Хотя один из последних ударов, когда северокорейская ракета фактически убила целую семью, подтвердил, что ее отклонение составило около 15 км от цели.

– Если отталкиваться от того, что россияне наращивают производство реактивных "гераней" и при этом не останавливают производство обычных, как они будут применять их при планировании ударов – одни для одних целей, другие – для других?

– Они могут их применять комплексно, в том числе при комбинированных ударах. Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах – оно не только становится сложнее, но и эволюционируют применяемые при этом технологии.

Противник же переходит на "Герань-4/5", потому что мы успешно поражаем "Герань-2" благодаря нашим перехватчикам. Есть активные попытки внедрения Mesh-сетей для онлайн-управления дронами.

Кроме того, Москва внедряет "Рассвет" - фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать гораздо быстрее, чем предусматривалось их планами. Россия в марте 2026 года уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников, дальше будут запускать другие, чтобы создать группировку общим количеством 292 спутника в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году. Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink. И уже идет дискуссия, как с этим бороться.

– Планирует ли Москва делать какой-то ракетный резерв для осенне-зимней кампании?

– Мы считаем, что да – создание запаса будет происходить. Это можно будет отследить при калькуляции: сколько они запланировали, сколько изготовили и сколько запустили.

– Как долго они смогут поддерживать июльскую интенсивность атак? То есть будет ли это еще месяц-два-три, после чего они будут вынуждены сделать какую-нибудь паузу для поднакопления?

– Они смогут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу они вряд ли будут делать. Ведь сейчас у них в приоритете поражение одних целей, а затем они будут переключаться на другие. Однако все будет в первую очередь зависеть от объемов их производства – смогут ли они поддерживать нынешние темпы. Поэтому задача ГУР МО Украины вместе с другими составляющими Сил обороны сорвать планы противника, действовать на опережение и наносить как можно большие потери агрессору.