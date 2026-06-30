Термометры зашкаливают: где в Украине жара установила новые рекорды (полный список)

Украину накрыла волна экстремальной жары, которая в течение 29 июня установила десятки новых температурных рекордов в разных областях. В одном из городов столбики термометров даже "перепрыгнули" через обещанные синоптиками +38°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Масштаб аномалии : в течение 29 июня 2026 года в Украине зафиксированы десятки новых температурных рекордов.

: в течение 29 июня 2026 года в Украине зафиксированы десятки новых температурных рекордов. Рекордные облцентры : новые дневные максимумы обновились в 12 "ключевых" городах Украины, где превышение исторических значений составило от 0,1 до 4,8°C.

: новые дневные максимумы обновились в 12 "ключевых" городах Украины, где превышение исторических значений составило от 0,1 до 4,8°C. Ситуация "на местах" : рекордную жару, кроме облцентров, зафиксировали также на многих других региональных метеостанциях Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областей.

: рекордную жару, кроме облцентров, зафиксировали также на многих других региональных метеостанциях Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областей. Горный рекорд: исторический максимум температуры зафиксировали даже на одной из вершин Украинских Карпат.

Новые температурные рекорды в областных центрах

Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в течение понедельника, 29 июня 2026 года, новые температурные рекорды были зафиксированы в 12 областных центрах Украины.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.

Подчеркивается, что по данным метеорологических станций - зафиксированы превышения на 0,1 - 4,8°C.

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Исходя из опубликованной Укргидрометцентром карты (где отображены только рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы 29 июня наблюдались, в частности, в таких городах:

Луцк - 39,4°C;

Ужгород - 37,9°C;

Ровно - 37,6°C;

Ивано-Франковск - 37,5°C;

Львов - 37,4°C;

Тернополь - 37,1°C;

Черновцы - 36,8°C;

Винница - 36,5°C;

Житомир - 35,6°C;

Хмельницкий - 35,1°C;

Кропивницкий - 34,2°C;

Чернигов - 33,1°C.

Температурные рекорды в областных центрах Украины, зафиксированные 29 июня 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Другие температурные рекорды в разных областях

Просматривая в соцсетях страницы разных областных / региональных центров по гидрометеорологии, можно заметить несколько десятков других температурных рекордов, которые установила жара в течение 29 июня.

Так, на Волыни, кроме Луцка, зафиксировали такие пять абсолютных максимумов температуры воздуха (за все годы наблюдений на метеостанциях):

Ковель - 38,6°С;

Владимир - 38,3°С;

Маневичи - 38,1°С;

Любешов - 38,1°С;

Свитязь - 37,4°С

В Ивано-Франковской области, кроме облцентра, очередные температурные рекорды зафиксировали 29 июня в следующих трех населенных пунктах:

Коломыя - 37,2°С;

Долина - 34,9°С;

Яремче - 34,5°С.

Кроме того, максимальная температура воздуха на Пожежевской - одной из вершин Украинских Карпат - составляла +26,6°С (тогда как предыдущее максимальное значение составляло +23,2°С и наблюдалось в 1994 году).

В Житомирской области абсолютный максимум температуры за все годы наблюдений зафиксировали 29 июня не только в областном центре, но и еще в четырех населенных пунктах:

Олевск - 37,7°С;

Звягель - 36,5°С;

Овруч - 36,2°С;

Коростень - 35,6°С.

В Хмельницкой области, по данным наблюдений местных метеостанций, температурные рекорды, кроме облцентра, зафиксировали также в следующих четырех локациях:

Ямполь - 37,6°С;

Каменец-Подольский - 36,8°С;

Шепетовка - 36,1°С;

Новая Ушица - 35,0°С.

В Киевской области в течение 29 июня наибольшую максимальную температуру воздуха зафиксировали на трех метеорологических станциях:

Песковка - 36,6°С;

Вышгород - 34,9°С;

Чернобыль - 34,6°С.

В Николаевской области на фоне аномальной жары зафиксировали превышение предыдущих максимальных температур для 29 июня на двух метеорологических станциях: