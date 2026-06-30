Термометры зашкаливают: где в Украине жара установила новые рекорды (полный список)
Украину накрыла волна экстремальной жары, которая в течение 29 июня установила десятки новых температурных рекордов в разных областях. В одном из городов столбики термометров даже "перепрыгнули" через обещанные синоптиками +38°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Масштаб аномалии: в течение 29 июня 2026 года в Украине зафиксированы десятки новых температурных рекордов.
- Рекордные облцентры: новые дневные максимумы обновились в 12 "ключевых" городах Украины, где превышение исторических значений составило от 0,1 до 4,8°C.
- Ситуация "на местах": рекордную жару, кроме облцентров, зафиксировали также на многих других региональных метеостанциях Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областей.
- Горный рекорд: исторический максимум температуры зафиксировали даже на одной из вершин Украинских Карпат.
Новые температурные рекорды в областных центрах
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в течение понедельника, 29 июня 2026 года, новые температурные рекорды были зафиксированы в 12 областных центрах Украины.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.
Подчеркивается, что по данным метеорологических станций - зафиксированы превышения на 0,1 - 4,8°C.
Исходя из опубликованной Укргидрометцентром карты (где отображены только рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы 29 июня наблюдались, в частности, в таких городах:
- Луцк - 39,4°C;
- Ужгород - 37,9°C;
- Ровно - 37,6°C;
- Ивано-Франковск - 37,5°C;
- Львов - 37,4°C;
- Тернополь - 37,1°C;
- Черновцы - 36,8°C;
- Винница - 36,5°C;
- Житомир - 35,6°C;
- Хмельницкий - 35,1°C;
- Кропивницкий - 34,2°C;
- Чернигов - 33,1°C.
Температурные рекорды в областных центрах Украины, зафиксированные 29 июня 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Другие температурные рекорды в разных областях
Просматривая в соцсетях страницы разных областных / региональных центров по гидрометеорологии, можно заметить несколько десятков других температурных рекордов, которые установила жара в течение 29 июня.
Так, на Волыни, кроме Луцка, зафиксировали такие пять абсолютных максимумов температуры воздуха (за все годы наблюдений на метеостанциях):
- Ковель - 38,6°С;
- Владимир - 38,3°С;
- Маневичи - 38,1°С;
- Любешов - 38,1°С;
- Свитязь - 37,4°С
В Ивано-Франковской области, кроме облцентра, очередные температурные рекорды зафиксировали 29 июня в следующих трех населенных пунктах:
- Коломыя - 37,2°С;
- Долина - 34,9°С;
- Яремче - 34,5°С.
Кроме того, максимальная температура воздуха на Пожежевской - одной из вершин Украинских Карпат - составляла +26,6°С (тогда как предыдущее максимальное значение составляло +23,2°С и наблюдалось в 1994 году).
В Житомирской области абсолютный максимум температуры за все годы наблюдений зафиксировали 29 июня не только в областном центре, но и еще в четырех населенных пунктах:
- Олевск - 37,7°С;
- Звягель - 36,5°С;
- Овруч - 36,2°С;
- Коростень - 35,6°С.
В Хмельницкой области, по данным наблюдений местных метеостанций, температурные рекорды, кроме облцентра, зафиксировали также в следующих четырех локациях:
- Ямполь - 37,6°С;
- Каменец-Подольский - 36,8°С;
- Шепетовка - 36,1°С;
- Новая Ушица - 35,0°С.
В Киевской области в течение 29 июня наибольшую максимальную температуру воздуха зафиксировали на трех метеорологических станциях:
- Песковка - 36,6°С;
- Вышгород - 34,9°С;
- Чернобыль - 34,6°С.
В Николаевской области на фоне аномальной жары зафиксировали превышение предыдущих максимальных температур для 29 июня на двух метеорологических станциях:
- Березанка - 36,0°С;
- Вознесенск - 35,5°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, что за четыре дня (с 25 по 28 июня) в Украине зафиксировали 22 температурных рекорда в 12 городах.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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