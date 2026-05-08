Жара спадет: насколько сегодня снизится температура воздуха и где пройдет грозовой дождь

Сегодня, 8 мая, в Украине ожидается снижение жары, а в отдельных регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам синоптика, активность атмосферного фронта повлечет кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.

Во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

Диденко уточнила, что осадки будут иметь локальный характер, а на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура воздуха изменится неравномерно. На западе она снизится до +16...+21 градуса, тогда как в восточных областях будет оставаться самой высокой - +25...+28 градусов. В большинстве регионов ожидается +22...+26 градусов.

Погода в Киеве

В столице также близость холодного атмосферного фронта снизит сегодня температуру воздуха, однако до комфортных значений, будет около +23, +24 градусов.

Дождь с грозой в городе вероятен, скорее во второй половине дня.

"Жара в ближайшее время попустит, весна войдет в свои цветущие берега", - резюмировала синоптик.