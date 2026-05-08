ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Спека спаде: наскільки сьогодні знизиться температура повітря та де пройде грозовий дощ

07:00 08.05.2026 Пт
2 хв
Погода в Україні почала змінюватися
aimg Ірина Глухова
Спека спаде: наскільки сьогодні знизиться температура повітря та де пройде грозовий дощ Фото: синоптики дали прогноз погоди на 8 травня (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сьогодні, 8 травня, в Україні очікується зниження спеки, а в окремих регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також: Шість рекордів за один день: в які міста України травень приніс історичну спеку (карта)

Погода в Україні

За словами синоптика, активність атмосферного фронту спричинить короткочасні дощі та грози в західних областях України.

У другій половині дня та ввечері дощі досягнуть Вінниччини, Житомирщини та Київщини.

Діденко уточнила, що опади матимуть локальний характер, а на решті території збережеться суха погода.

Температура повітря зміниться нерівномірно. На заході вона знизиться до +16…+21 градуса, тоді як у східних областях залишатиметься найвищою - +25…+28 градусів. У більшості регіонів очікується +22…+26 градусів.

Погода у Києві

У столиці також близькість холодного атмосферного фронту знизить сьогодні температуру повітря, проте до комфортних значень, буде близько +23, +24 градусів.

Дощ з грозою у місті ймовірний, скоріше в другій половині дня.

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде у свої квітучі береги", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що після аномально теплої для травня погоди в Україні очікується зміна погодних умов.

За прогнозами синоптиків, у низці регіонів весняне сонце зміниться хмарністю, пройдуть дощі, а місцями можливі грози.

Також зазначалося, що протягом кількох днів Україна утримувала статус найспекотнішої країни Європи.

Окремо синоптики пояснювали, що народні прикмети про погоду та так званий "прогноз бабака" не мають наукового підґрунтя і не можуть замінювати реальні метеорологічні дані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту