Жара, дожди и "сюрприз" на День Независимости: какой будет погода в Украине до конца недели

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра - в среду, 20 августа, - погоду в Украине будет определять в основном область повышенного атмосферного давления.

Диденко объяснила, что речь идет:

о переменной облачности;

о сухой погоде;

о большом количестве солнца.

"Температура воздуха 20 августа также существенно не изменится", - поделилась синоптик.

Так, в течение дня:

в большинстве областей Украины ожидается +23 +28 градусов по Цельсию;

на юге и на юго-востоке - около +25+30°C.

"В Киеве в среду - то же самое. Сухо и +24 градуса", - добавила метеоролог.

Ситуация по состоянию на 20 августа (карта: facebook.com/tala.didenko)

Как будет меняться погода до конца недели

Диденко отметила, что дальше - с погодой "будет интереснее".

Так, в четверг, 21 августа, в западной части Украины появятся дожди.

Между тем в течение пятницы (22 августа) и субботы (23 августа) атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории нашей страны.

"Кроме, к сожалению, южной части", - уточнила эксперт.

В этот период, по ее словам, в Украине вероятны грозы.

В то же время Диденко отметила, что "в середине недели станет больше жары".

Чего ждать от погоды на День Независимости

В воскресенье, 24 августа, на День Независимости, атмосфера над Украиной (согласно информации Диденко):

выровняется;

обретет нужную гармонию;

подарит прекрасную погоду.

Так, в течение дня в Украине повсеместно будет солнечно:

днем в среднем +19+24°C;

на юге и востоке - теплее - 24-29°C;

на западе - прохладнее - 16-20°C.

"Но как раз везде хорошая погода, чтобы одеть лучшую или единственную вышиванку", - отметила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)