Жара, дожди и "сюрприз" на День Независимости: какой будет погода в Украине до конца недели

Завтра погода в Украине обещает быть сухой и теплой, тогда как дальше нас ждут дожди, "градусные скачки" и "синоптический праздничный комфорт" на День Независимости.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко
Согласно информации эксперта, завтра - в среду, 20 августа, - погоду в Украине будет определять в основном область повышенного атмосферного давления.
Диденко объяснила, что речь идет:
"Температура воздуха 20 августа также существенно не изменится", - поделилась синоптик.
Так, в течение дня:
"В Киеве в среду - то же самое. Сухо и +24 градуса", - добавила метеоролог.
Диденко отметила, что дальше - с погодой "будет интереснее".
Так, в четверг, 21 августа, в западной части Украины появятся дожди.
Между тем в течение пятницы (22 августа) и субботы (23 августа) атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории нашей страны.
"Кроме, к сожалению, южной части", - уточнила эксперт.
В этот период, по ее словам, в Украине вероятны грозы.
В то же время Диденко отметила, что "в середине недели станет больше жары".
В воскресенье, 24 августа, на День Независимости, атмосфера над Украиной (согласно информации Диденко):
Так, в течение дня в Украине повсеместно будет солнечно:
"Но как раз везде хорошая погода, чтобы одеть лучшую или единственную вышиванку", - отметила синоптик.
