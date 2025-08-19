UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Спека, дощі й "сюрприз" на День Незалежності: якою буде погода в Україні до кінця тижня

На День Незалежності погода готує українцям приємний "сюрприз" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Завтра погода в Україні обіцяє бути сухою й теплою, тоді як далі на нас чекають дощі, "градусні стрибки" та "синоптичний святковий комфорт" на День Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра - у середу, 20 серпня, - погоду в Україні визначатиме здебільшого область підвищеного атмосферного тиску.

Діденко пояснила, що йдеться про:

  • мінливу хмарність;
  • суху погоду;
  • велику кількість сонця.

"Температура повітря 20 серпня також істотно не зміниться", - поділилась синоптик.

Так, впродовж дня:

  • у більшості областей України очікується +23+28 градусів за Цельсієм;
  • на півдні та на південному сході - близько +25+30°C.

"У Києві у середу - те саме. Сухо та +24 градуси", - додала метеоролог.

Ситуація станом 20 серпня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Як буде змінюватись погода до кінця тижня

Діденко наголосила, що далі - з погодою "буде цікавіше".

Так, у четвер, 21 серпня, у західній частині України з'являться дощі.

Тим часом впродовж п'ятниці (22 серпня) й суботи (23 серпня) атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією нашої країни.

"Окрім, на жаль, південної частини", - уточнила експерт.

У цей період, за її словами, в Україні ймовірні грози.

Водночас Діденко зауважила, що "у середині тижня побільшає спеки".

Чого чекати від погоди на День Незалежності

В неділю, 24 серпня, на День Незалежності, атмосфера над Україною (згідно з інформацією Діденко):

  • вирівняється;
  • знайде потрібну гармонію;
  • подарує чудову погоду.

Так, впродовж дня в Україні повсюди буде сонячно:

  • вдень в середньому +19+24°C;
  • на півдні та сході - тепліше - 24-29°C;
  • на заході - прохолодніше - 16-20°C.

"Але якраз скрізь гарна погода, щоб одягнути найкращу чи єдину вишиванку", - зауважила синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, чому насправді Дніпро щороку починає "цвісти", від чого залежить початок цього процесу й чи можна побороти таке явище.

ГідрометцентрПогода в УкраїніДень незалежності УкраїниНегода в УкраїніПогода в КиєвіНаталка Диденко